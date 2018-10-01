 أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على ''الشيشة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على الشيشة | حوادث و حقوق

أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على ''الشيشة''

عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش

جد خطير..شرملة تلميذة بمنطقة الدشيرة الجهادية بواسطة سيف | حوادث و حقوق

جد خطير..شرملة تلميذة بمنطقة الدشيرة الجهادية بواسطة سيف

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل | بوليتيك

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة محامي الدولة تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة | بوليتيك

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات | حوادث و حقوق

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي | بوليتيك

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على ''الشيشة''

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 20:03 أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على الشيشة | حوادث و حقوق
أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على ''الشيشة''
أكدت دراسة أجرتها جامعة ييل الأمريكية، خطورة الشيشة، وتسببها في التهاب الجهاز التنفسي، وخاصة تسبب نكهات الزبدة، والبرتقال، بسرطان البروستات.

''شوف تيفي''

أكدت دراسة أجرتها جامعة ييل الأمريكية، خطورة الشيشة، وتسببها في التهاب الجهاز التنفسي، وخاصة تسبب نكهات الزبدة، والبرتقال، بسرطان البروستات.

ووفق ما كشفت عنه صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية خلال الأسبوع الجاري، فإن الدراسة، توضح أن سبب خطورة الشيشة الإلكترونية المنكهة، هو أن نكهاتها تغير كيميائية الأبخرة التي يتلقاها الجهاز التنفسي، ويصبح المدمن عليها مهيئًا للإصابة بأمراض السرطان، وأمراض القلب، والسكري، بالإضافة إلى أمراض أخرى.

وحذرت الدراسة، المراهقين من إدمان ''الشيشة''، لأن رئتيهم لا تزال في مرحلة التطور، ما يجعلهم أكثر عرضة للتهيجات، وأمراض الحساسية، والربو، وقد قال
البروفيسور، سفين جوردت، كبير الباحثين، وعالم الأحياء السرطانية، في جامعة ديوك: '' إن نكهات شيشة الفواكة تتفاعل مع أحد السوائل في الجهاز التنفسي، ما يخلق مركبات مختلفة تعزز من الإصابة بالتهيج، والالتهاب عند استنشاقها''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشيشة السرطان الأمريكية سرطان البروستات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جد خطير..شرملة تلميذة بمنطقة الدشيرة الجهادية بواسطة سيف | حوادث و حقوق

جد خطير..شرملة تلميذة بمنطقة الدشيرة الجهادية بواسطة سيف

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات | حوادث و حقوق

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشابة اللي كانت غادي تقطع ليها يديها بسباب سم أفعى تفجرها..ضحكات عليا مولات الخمار باسم جمعية دير الخير و نصبات عليا فالفلوس اللي صيفطو ليا المحسنين | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

الشابة اللي كانت غادي تقطع ليها يديها بسباب سم أفعى تفجرها..ضحكات عليا مولات الخمار باسم جمعية دير الخير و نصبات عليا فالفلوس اللي صيفطو ليا المحسنين

بنكيران في تعليق مثير..بحال مول البابوش بحال الصحافي بحال مول البيصارة | بــووز

بنكيران في تعليق مثير..بحال مول البابوش بحال الصحافي بحال مول البيصارة

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل | بــووز

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم فضاء الخدمة الحرة البنكية | مال و أعمال

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم ''فضاء الخدمة الحرة البنكية''

﻿

آخر المستجدات

أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على الشيشة | حوادث و حقوق
منذ 31 دقيقة

أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على ''الشيشة''

عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش

جد خطير..شرملة تلميذة بمنطقة الدشيرة الجهادية بواسطة سيف | حوادث و حقوق

جد خطير..شرملة تلميذة بمنطقة الدشيرة الجهادية بواسطة سيف

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل | بوليتيك

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.