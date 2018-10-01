أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على ''الشيشة'' ﻿

أكدت دراسة أجرتها جامعة ييل الأمريكية، خطورة الشيشة، وتسببها في التهاب الجهاز التنفسي، وخاصة تسبب نكهات الزبدة، والبرتقال، بسرطان البروستات.

''شوف تيفي''

أكدت دراسة أجرتها جامعة ييل الأمريكية، خطورة الشيشة، وتسببها في التهاب الجهاز التنفسي، وخاصة تسبب نكهات الزبدة، والبرتقال، بسرطان البروستات.

ووفق ما كشفت عنه صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية خلال الأسبوع الجاري، فإن الدراسة، توضح أن سبب خطورة الشيشة الإلكترونية المنكهة، هو أن نكهاتها تغير كيميائية الأبخرة التي يتلقاها الجهاز التنفسي، ويصبح المدمن عليها مهيئًا للإصابة بأمراض السرطان، وأمراض القلب، والسكري، بالإضافة إلى أمراض أخرى.

وحذرت الدراسة، المراهقين من إدمان ''الشيشة''، لأن رئتيهم لا تزال في مرحلة التطور، ما يجعلهم أكثر عرضة للتهيجات، وأمراض الحساسية، والربو، وقد قال

البروفيسور، سفين جوردت، كبير الباحثين، وعالم الأحياء السرطانية، في جامعة ديوك: '' إن نكهات شيشة الفواكة تتفاعل مع أحد السوائل في الجهاز التنفسي، ما يخلق مركبات مختلفة تعزز من الإصابة بالتهيج، والالتهاب عند استنشاقها''.