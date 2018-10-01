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عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 18:17 عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش | بوليتيك
عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل يومه الجمعة، بالقصر الملكي بمراكش، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

"شوف تيفي"

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل يومه الجمعة، بالقصر الملكي بمراكش، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ووفق نص البلاغ فإن الملك محمد السادس، استقبل يومه بالقصر الملكي بمراكش، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجدد الملك، خلال هذا الاستقبال، التعبير عن آماله وطموحاته في عالم قروي متميز بخلق أنشطة جديدة مدرة لفرص الشغل والدخل، لاسيما لفائدة الشباب، وذلك من خلال توسيع مجال الاستثمار الفلاحي في وجه جميع الفئات، مع تشجيع انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وزيادة تسهيل الولوج للعقار الفلاحي لفائدة الاستثمار المنتج، وذلك عبر الوضع التدريجي لمليون هكتار إضافي من الأراضي الجماعية رهن إشارة ذوي الحقوق، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب افتتاح البرلمان.

وجدد الملك التأكيد على أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية.

وتم ، في هذا الصدد، تكليف وزير الفلاحة من طرف الملك ببلورة تصور استراتيجي شامل وطموح من أجل تنمية القطاع، ورفعه إلى النظر المولوي السامي”.

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