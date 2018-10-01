جد خطير..شرملة تلميذة بمنطقة الدشيرة الجهادية بواسطة سيف ﻿

عاشت تلميذة تبلغ من العمر حوالي 16 سنة، الرعب والهلع الشديد، وكادت أن تفارق الحياة، أمس الخميس، بمنطقة الدشيرة الجهادية ، عقب تعرضها لطعنات في مناطق مختلفة من جسدها، وجهها لها شخص، اعترض سبيلها من

"شوف تيفي"

عاشت تلميذة تبلغ من العمر حوالي 16 سنة، الرعب والهلع الشديد، وكادت أن تفارق الحياة، أمس الخميس، بمنطقة الدشيرة الجهادية ، عقب تعرضها لطعنات في مناطق مختلفة من جسدها، وجهها لها شخص، اعترض سبيلها من أجل السرقة.

وحسب مصادر محلية فإنت التلميذة، كانت في طريقها إلى الثانوية التأهيلية "فيصل"، قبل أن تتفاجأ بشخص يحمل سيفا من الحجم الكبير، يعترض سبيلها ويوجه لها طعنات في مناطق مختلفة من جسدها خاصة على مستوى الوجه والعنق واليدين.

وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية، تلقت العلاجات الضرورية، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن هوية المتورط في هذا الفعل الإجرامي.