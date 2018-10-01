 المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على الشيشة | حوادث و حقوق

أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على ''الشيشة''

عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش

جد خطير..شرملة تلميذة بمنطقة الدشيرة الجهادية بواسطة سيف | حوادث و حقوق

جد خطير..شرملة تلميذة بمنطقة الدشيرة الجهادية بواسطة سيف

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل | بوليتيك

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة محامي الدولة تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة | بوليتيك

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات | حوادث و حقوق

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي | بوليتيك

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 18:04 المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل | بوليتيك
المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل
نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية، يومه الجمعة، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، استنادا إلى موقع إلكتروني، ادعى اختراق قواعد النظام المعلوماتي للمكتب الوطني للسكك

"شوف تيفي"

نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية، يومه الجمعة، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، استنادا إلى موقع إلكتروني، ادعى اختراق قواعد النظام المعلوماتي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وزعم أنه أطلق هذا الموقع لاستخراج معطيات حول حقيقة تأخيرات القطارات.

وأوضح المكتب بأنه وتنوير للرأي العام ورفعا لكل لبس أو تغليط، فهو يؤكد وبصفة قطعية أن هذه الادعاءات واهية ولا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ببيانات مفبركة، غايتها التشويش وتغليط الرأي العام في ظل الظرفية الحالية.

وأكد المكتب عدم تسجيل أي اختراق سواء للمواقع الإلكترونية للمكتب أو لبياناته المعلوماتية، مشددا على أن صاحب الموقع السالف الذكر، قام بتجميع بعض المعطيات انطلاقا من التطبيق الإلكتروني (application – ONCF TRAFIC) وعمل على تزييفها وتحريفها بغرض الإساءة والتشهير، علما أن هذا التطبيق موجه للعموم للاطلاع مباشرة على حركة سير القطارات.
وأبرز المكتب أن المعطيات الدقيقة والصحيحة المتعلقة بحركة سير القطارات، هي تلك المقدمة بكل شفافية وبشكل آني على القنوات التواصلية للمكتب (التطبيقات، شاشات المحطات...)، ولهذا فهو يحتفظ بكامل حقوقه التي يضمنها له القانون في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطقس التطبيق الإلكتروني المكتب الوطني للسكك الحديدية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة محامي الدولة تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة | بوليتيك

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي | بوليتيك

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي

قانون مالية 2019 ..رفع ميزانية القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم | بوليتيك

قانون مالية 2019 ..رفع ميزانية القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشابة اللي كانت غادي تقطع ليها يديها بسباب سم أفعى تفجرها..ضحكات عليا مولات الخمار باسم جمعية دير الخير و نصبات عليا فالفلوس اللي صيفطو ليا المحسنين | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

الشابة اللي كانت غادي تقطع ليها يديها بسباب سم أفعى تفجرها..ضحكات عليا مولات الخمار باسم جمعية دير الخير و نصبات عليا فالفلوس اللي صيفطو ليا المحسنين

بنكيران في تعليق مثير..بحال مول البابوش بحال الصحافي بحال مول البيصارة | بــووز

بنكيران في تعليق مثير..بحال مول البابوش بحال الصحافي بحال مول البيصارة

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل | بــووز

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم فضاء الخدمة الحرة البنكية | مال و أعمال

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم ''فضاء الخدمة الحرة البنكية''

﻿

آخر المستجدات

أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على الشيشة | حوادث و حقوق
منذ 36 دقيقة

أمراض خطيرة تهدد حياة المدمنين على ''الشيشة''

عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش بمراكش

جد خطير..شرملة تلميذة بمنطقة الدشيرة الجهادية بواسطة سيف | حوادث و حقوق

جد خطير..شرملة تلميذة بمنطقة الدشيرة الجهادية بواسطة سيف

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل | بوليتيك

المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.