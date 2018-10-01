المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفي اختراق نظامه المعلوماتي بعد حادث قطار بوقنادل ﻿

نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية، يومه الجمعة، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، استنادا إلى موقع إلكتروني، ادعى اختراق قواعد النظام المعلوماتي للمكتب الوطني للسكك

"شوف تيفي"

نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية، يومه الجمعة، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، استنادا إلى موقع إلكتروني، ادعى اختراق قواعد النظام المعلوماتي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وزعم أنه أطلق هذا الموقع لاستخراج معطيات حول حقيقة تأخيرات القطارات.



وأوضح المكتب بأنه وتنوير للرأي العام ورفعا لكل لبس أو تغليط، فهو يؤكد وبصفة قطعية أن هذه الادعاءات واهية ولا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ببيانات مفبركة، غايتها التشويش وتغليط الرأي العام في ظل الظرفية الحالية.



وأكد المكتب عدم تسجيل أي اختراق سواء للمواقع الإلكترونية للمكتب أو لبياناته المعلوماتية، مشددا على أن صاحب الموقع السالف الذكر، قام بتجميع بعض المعطيات انطلاقا من التطبيق الإلكتروني (application – ONCF TRAFIC) وعمل على تزييفها وتحريفها بغرض الإساءة والتشهير، علما أن هذا التطبيق موجه للعموم للاطلاع مباشرة على حركة سير القطارات.

وأبرز المكتب أن المعطيات الدقيقة والصحيحة المتعلقة بحركة سير القطارات، هي تلك المقدمة بكل شفافية وبشكل آني على القنوات التواصلية للمكتب (التطبيقات، شاشات المحطات...)، ولهذا فهو يحتفظ بكامل حقوقه التي يضمنها له القانون في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.