 عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس ﻿
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عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 17:53 عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس
اهتز حي لابيطا بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع حادث جد مؤلم وصادم، يتمثل في انتحار شاب بطريقة بشعة من خلال إلقاء نفسه من أعلى ''جرف'' صخري.

"شوف تيفي"

اهتز حي لابيطا بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع حادث جد مؤلم وصادم، يتمثل في انتحار شاب بطريقة بشعة من خلال إلقاء نفسه من أعلى "جرف" صخري.

وأوضحت مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل هذه الواقعة الخطيرة، أن شابا مجهول الهوية، أقدم على رمي نفسه من ارتفاع شاهق، ما أثار رعب وهلع المواطنين الذين سارعوا إلى إبلاغ المصالح الأمنية والسلطات المحلية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في النازلة، بعد معاينة جثة الشاب التي تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

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