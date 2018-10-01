 نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة ﻿
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نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 17:50 نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة محامي الدولة تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة | بوليتيك
نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة
واصلت استئنافية البيضاء مساء يومه الجمعة أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم وذلك بحضور عدد كبير من محاميي الطرف المدني ودفاع بوعشرين قبل أن تتفجر وتتحول إلى صراخ وتبادل

شوف تيفي 

واصلت استئنافية البيضاء مساء يومه الجمعة أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم وذلك بحضور عدد كبير من محاميي الطرف المدني ودفاع بوعشرين قبل أن تتفجر وتتحول إلى صراخ وتبادل الاتهامات بين أطراف الدفاع.

وعاينت ''شوف تيفي '' ببهو المحكمة ، محامي المطالبات بالحق المدني محمد الحسيني كروط ، والنقيب محمد زيان وهما يتبادلان الاتهامات بسبب وصف محامي المطالبات بالحق المدني بمحامي الدولة في بعض المنابر الإعلامية المحسوبة على المتهم لسبب دفاعه على الأمن الوطني وضحايا أحداث الحسيمة .

واستفز النقيب زيان زميله كروط بالقول ''آه انت محامي الدولة وهما اللي مصيفطنك وعلاش ضد ولاد الشعب ... '' ، وهو ما دفع المحامي الحسيني كروط للانتفاض في وجهه قائلا : '' أنا رجل قانون ومحامي الضحايا أينما كانوا وحتى الدولة كتكون ضحية بعض المجرمين... ''.

واسترسل المحامي كروط بالقول : ''جرائد بوعشرين تتهمني بمحامي الدولة وأنا لي تسجيل بالصوت والصورة يثبت أن أخ بوعشرين وحنان باكور جاو عندي باش ندافع على المتهم وانا رفضت واليوم كندافع على الضحايا حيث مقتنع بمكاني الصحيح فالملف وأنا لا تغريني الأموال لو كانت تغريني راه قالوا لي طلب اللي بغيتي''.

وبعد التحاق المحاميان الحسيني كروط وزيان بالقاعة 8 بالمحكمة حيث كان المحامي طارق زهير يتمم مرافعه معرجا على ما خلصت إليه نتائج الخبرة من صحة الفيديوهات وسلامة تسجيلها من أي تحريف أو تزوير ، وأقوال الضحايا أمام الفرقة الوطنية والمحكمة، مبرزا استثناء موكلته وداد ملحاف في القضية على اعتبارها ضحية ''محاولة الاغتصاب '' ، خلاف الأخريات اللواتي يتابعن المتهم بالاتجار بالبشر ، إلا أنه نشبت مناوشات مرة أخرى بين المحاميان لنفس السبب قبل أن يرفع القاضي الجلسة حتى يعود الهدوء لمواصلتها.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة الى مرافعة النيابة العامة للتعليق على ما أثير من طرف هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني ، قبل أن تعطى الكلمة لدفاع المتهم .

وجدير بالذكر أن بوعشرين يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

 

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