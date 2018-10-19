بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات ﻿

تمكن فريق طبي بإحدى المصحات الخاصة باكادير، يوم أمس ، من إعادة رتق يد مبثورة لشاب سبق و أن تعرض لاعتداء وصف ب”الوحشي” بسيف من طرف عصابة خطيرة اعترضت سبيله بأحد الأحياء الشعبية بمدينة أيت ملول

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكن فريق طبي بإحدى المصحات الخاصة باكادير، يوم أمس ، من إعادة رتق يد مبثورة لشاب سبق و أن تعرض لاعتداء وصف ب”الوحشي” بسيف من طرف عصابة خطيرة اعترضت سبيله بأحد الأحياء الشعبية بمدينة أيت ملول محاولة سرقة دراجته النارية، وبعد مقاومته لهم انهالوا عليه بسيف على مستوى اليد متسببين في بثرها بشكل كلي.

وفور وقوع الحادث نقل الشاب الذي يشتغل كنادل بأحد المقاهي الشعبية على وجه السرعة نحو إحدى المصحات الخاصة بأكادير، حيث خضع لعملية جراحية معقدة ومستعجلة دامت زهاء 10 ساعات، تمكن من خلالها طاقم طبي مكون من 7 أطباء تحت قيادة الطبيب الجراح ''عبد الله مايدين'' و طبيب الإنعاش ''زكرياء مكتفي'' من إعادة اليد إلى حالتها الطبيعية.

ومن جانبه، عبر الشاب عن سعادته العارمة بعد أن بدأ تدريجيا في تحريك أصابعه، ومشدينا بالطاقم الطبي الذي أرجع له الأمل في الحياة، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من فقدان أحد أياديه.