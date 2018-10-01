الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة ﻿

تمكنت فرقة الدراجيين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة أمس الخميس، من إيقاف مروج أقراص هلوسة في حالة تلبس وبحوزته 20 قرص نوع إكستازي موجهة للترويج، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات نشاطه

شوف تيڤي: الداخلة

تمكنت فرقة الدراجيين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة أمس الخميس، من إيقاف مروج أقراص هلوسة في حالة تلبس وبحوزته 20 قرص نوع إكستازي موجهة للترويج، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات نشاطه الإجرامي.

وتأتي هذه العملية حسب مصدر أمني، من خلال العمليات الأمنية التي تقوم بها فرقة الدراجيين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، قصد محاربة جميع الظواهر الإجرامية بمدينة الداخلة.

هذا، وبناء عليه وعملا بالمقتضيات القانونية لحالة التلبس تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.