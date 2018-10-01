 بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي ﻿
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بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 17:33 بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي | بوليتيك
بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي
قام عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق بوضع مهنة مول البابوش ومول البيصارة والصحافي في حالة تساوي بينهم.

شوف تيفي:

 قام عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق بوضع مهنة مول البابوش ومول البيصارة والصحافي في حالة تساوي بينهم.

 وأوضح بنكيران، عشية يومه الجمعة، في كلمة بمناسبة حفل تخرج طلبة معهد العالي للصحافة والاتصال فوج 2018 بالدار البيضاء، أن "على الشباب المغربي أن يكون قنوعا ومجدا في عمله، لأن المغرب في حاجة لجميع الجادين". مشيرا في ذات السياق "أن الصحافي بحال مول الببوش بحال مول البيصارة"

وقد لقي تصريح بنكيران الذي تم بثه بتقنية المباشر عبر صفحة الفيسبوك بشوف تيفي ، استهجانا من طرف العديد من النشطاء الفيسبوكيين الذين أعربوا عن غضبهم من هذه المقارنة، خصوصا أن أبناءه وأبناء العديد من الوزراء أعضاء البيجيدي، ينعمون بامتيازات خاصة ويدرسون خارج البلاد في الوقت الذي يطالب فيه من الشباب المغربي عدم طلب العلم خارج المغرب لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخبراتهم.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب عبد الإله بنكيران مول الببوش مول البيصارة الصحافي

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