 صــادم..الفنانة شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية تهددها بالسجن..إلـيكم التفـاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة محامي الدولة تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة | بوليتيك

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات | حوادث و حقوق

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي | بوليتيك

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي

صــادم..الفنانة شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية تهددها بالسجن..إلـيكم التفـاصيل | ثقافة و فنون

صــادم..الفنانة شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية تهددها بالسجن..إلـيكم التفـاصيل

الإطاحة بأخطر لص بمدينة طانطان | حوادث و حقوق

الإطاحة بأخطر لص بمدينة طانطان

حريق يأتي على 5 آلاف من الغطاء الغابوي ضواحي مدينة أكادير | حوادث و حقوق

حريق يأتي على 5 آلاف من الغطاء الغابوي ضواحي مدينة أكادير

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: شفار ضرب شابة وسط الشارع وسرقها بالعطاوية | بووز

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: شفار ضرب شابة وسط الشارع وسرقها بالعطاوية

قانون مالية 2019 ..رفع ميزانية القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم | بوليتيك

قانون مالية 2019 ..رفع ميزانية القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

صــادم..الفنانة شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية تهددها بالسجن..إلـيكم التفـاصيل

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 17:21 صــادم..الفنانة شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية تهددها بالسجن..إلـيكم التفـاصيل | ثقافة و فنون
صــادم..الفنانة شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية تهددها بالسجن..إلـيكم التفـاصيل
في تطور مثيــر تواجه الفنانة شیرین عبد الوھاب أزمة جدیدة بعد أن قامت شركة ''النیل للإنتاج الإذاعي'' برفع دعوى قضائیة ضدھا تھددھا فیھا بالسجن.

شوف تيفي

في تطور مثيــر تواجه الفنانة شیرین عبد الوھاب أزمة جدیدة بعد أن قامت شركة "النیل للإنتاج الإذاعي" برفع دعوى قضائیة ضدھا تھددھا فیھا بالسجن.

وفي هذا السيــاق، تدعي الشركة المصریة المعروفة باسم "نجوم ریكوردز" عدم التزام الفنانة شیرین بدفع مبلغ 265 ألف دولار، مقابل تنفیذ الشركة للألبوم الجدید، حسب ما أوردته صحفية "اليوم السابع ".

وحسب ما ورد في تصریحات الشركة، فإن العقد بین الطرفین ینص على تنفیذ الشركة لثلاثة ألبومات لشیرین، قامت "نجوم ریكوردز" بإیفاء التزاماتھا بخصوصھا بالكامل، إلا أن الفنانة لم تف بالتزاماتھا سوى لألبوم واحد حمل اسم، "أنا كتیر"، وصدر في عام 2014.

وطالبت الشركة في الدعوى القضائیة التي رفعتھا عبر المحكمة الاقتصادیة في القاھرة، الفنانة شیرین بدفع مبلغ 55 ألف دولار إضافي، وذلك "كتعویض مادي وأدبي لإخلالھا بالتعاقد".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شيرين عبد الوهاب الانتاج الاذاعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو والصور.. شيخة تشتهر بالولايات المتحدة الأمريكية بعد رقصها الشعبي المغربي | ثقافة و فنون

بالفيديو والصور.. ''شيخة'' تشتهر بالولايات المتحدة الأمريكية بعد رقصها ''الشعبي المغربي''

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

فيلمان سينمائيان يمثلان المغرب ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018 بتونس | ثقافة و فنون

فيلمان سينمائيان يمثلان المغرب ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018 بتونس

هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار | ثقافة و فنون

هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل | بــووز
منذ 2 ساعات

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم فضاء الخدمة الحرة البنكية | مال و أعمال

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم ''فضاء الخدمة الحرة البنكية''

أول تصريح جد مؤثر لابن السيدة اللي طاحت عليها صخرة وماتت فوسط طوموبيلتها فكازا | خارج البلاطو

أول تصريح جد مؤثر لابن السيدة اللي طاحت عليها صخرة وماتت فوسط طوموبيلتها فكازا

فيديو من قلب منزل المجرم اللي قطع لمتشرد راسو فالمحمدية..شوفو فين كان عايش | خارج البلاطو

فيديو من قلب منزل المجرم اللي قطع لمتشرد راسو فالمحمدية..شوفو فين كان عايش

﻿

آخر المستجدات

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة محامي الدولة تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة | بوليتيك
منذ 5 دقائق

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات | حوادث و حقوق

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي | بوليتيك

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.