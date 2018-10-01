صــادم..الفنانة شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية تهددها بالسجن..إلـيكم التفـاصيل ﻿

في تطور مثيــر تواجه الفنانة شیرین عبد الوھاب أزمة جدیدة بعد أن قامت شركة ''النیل للإنتاج الإذاعي'' برفع دعوى قضائیة ضدھا تھددھا فیھا بالسجن.

شوف تيفي

في تطور مثيــر تواجه الفنانة شیرین عبد الوھاب أزمة جدیدة بعد أن قامت شركة "النیل للإنتاج الإذاعي" برفع دعوى قضائیة ضدھا تھددھا فیھا بالسجن.

وفي هذا السيــاق، تدعي الشركة المصریة المعروفة باسم "نجوم ریكوردز" عدم التزام الفنانة شیرین بدفع مبلغ 265 ألف دولار، مقابل تنفیذ الشركة للألبوم الجدید، حسب ما أوردته صحفية "اليوم السابع ".

وحسب ما ورد في تصریحات الشركة، فإن العقد بین الطرفین ینص على تنفیذ الشركة لثلاثة ألبومات لشیرین، قامت "نجوم ریكوردز" بإیفاء التزاماتھا بخصوصھا بالكامل، إلا أن الفنانة لم تف بالتزاماتھا سوى لألبوم واحد حمل اسم، "أنا كتیر"، وصدر في عام 2014.

وطالبت الشركة في الدعوى القضائیة التي رفعتھا عبر المحكمة الاقتصادیة في القاھرة، الفنانة شیرین بدفع مبلغ 55 ألف دولار إضافي، وذلك "كتعویض مادي وأدبي لإخلالھا بالتعاقد".