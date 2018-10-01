 الإطاحة بأخطر لص بمدينة طانطان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة محامي الدولة تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة | بوليتيك

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات | حوادث و حقوق

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي | بوليتيك

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي

صــادم..الفنانة شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية تهددها بالسجن..إلـيكم التفـاصيل | ثقافة و فنون

صــادم..الفنانة شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية تهددها بالسجن..إلـيكم التفـاصيل

الإطاحة بأخطر لص بمدينة طانطان | حوادث و حقوق

الإطاحة بأخطر لص بمدينة طانطان

حريق يأتي على 5 آلاف من الغطاء الغابوي ضواحي مدينة أكادير | حوادث و حقوق

حريق يأتي على 5 آلاف من الغطاء الغابوي ضواحي مدينة أكادير

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: شفار ضرب شابة وسط الشارع وسرقها بالعطاوية | بووز

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: شفار ضرب شابة وسط الشارع وسرقها بالعطاوية

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

الإطاحة بأخطر لص بمدينة طانطان

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 17:14 الإطاحة بأخطر لص بمدينة طانطان | حوادث و حقوق
الإطاحة بأخطر لص بمدينة طانطان
تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، أمس الخميس، من الإطاحة، بأحد خطر اللصوص بالمدينة، بعد أن صدرت في حقه العديد من مذكرات البحث بسبب تورطه في عمليات سرقة بالعنف.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، أمس الخميس، من الإطاحة، بأحد خطر اللصوص بالمدينة، بعد أن صدرت في حقه العديد من مذكرات البحث بسبب تورطه في عمليات سرقة بالعنف.

وأكد مصدر مطلع أن شخصا، تقدم بشكاية للمصالح الأمنية، تفيد أن أحد الأشخاص اعترض سبيله وقام بتعريضه للسرقة بالعنف حيث تمكن من الاستيلاء على هاتفه النقال ومبلغ مالي.

وأشار ذات المصدر أن فرقة الشرطة القضائية، قامت بتكثيف الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه على مستوى شارع مولاي هشام بالمدينة، وتبين أنه مبحوث عنه من أجل قضية أخرى تتعلق بالسرقة بالعنف، ولازال البحث جاريا معه للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالسرقة، وقد تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطة القضائية النيابة العامة طانطان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات | حوادث و حقوق

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة

حريق يأتي على 5 آلاف من الغطاء الغابوي ضواحي مدينة أكادير | حوادث و حقوق

حريق يأتي على 5 آلاف من الغطاء الغابوي ضواحي مدينة أكادير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل | بــووز
منذ 2 ساعات

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم فضاء الخدمة الحرة البنكية | مال و أعمال

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم ''فضاء الخدمة الحرة البنكية''

أول تصريح جد مؤثر لابن السيدة اللي طاحت عليها صخرة وماتت فوسط طوموبيلتها فكازا | خارج البلاطو

أول تصريح جد مؤثر لابن السيدة اللي طاحت عليها صخرة وماتت فوسط طوموبيلتها فكازا

فيديو من قلب منزل المجرم اللي قطع لمتشرد راسو فالمحمدية..شوفو فين كان عايش | خارج البلاطو

فيديو من قلب منزل المجرم اللي قطع لمتشرد راسو فالمحمدية..شوفو فين كان عايش

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة محامي الدولة تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة | بوليتيك

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات | حوادث و حقوق

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.