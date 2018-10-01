الإطاحة بأخطر لص بمدينة طانطان ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، أمس الخميس، من الإطاحة، بأحد خطر اللصوص بالمدينة، بعد أن صدرت في حقه العديد من مذكرات البحث بسبب تورطه في عمليات سرقة بالعنف.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، أمس الخميس، من الإطاحة، بأحد خطر اللصوص بالمدينة، بعد أن صدرت في حقه العديد من مذكرات البحث بسبب تورطه في عمليات سرقة بالعنف.

وأكد مصدر مطلع أن شخصا، تقدم بشكاية للمصالح الأمنية، تفيد أن أحد الأشخاص اعترض سبيله وقام بتعريضه للسرقة بالعنف حيث تمكن من الاستيلاء على هاتفه النقال ومبلغ مالي.

وأشار ذات المصدر أن فرقة الشرطة القضائية، قامت بتكثيف الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه على مستوى شارع مولاي هشام بالمدينة، وتبين أنه مبحوث عنه من أجل قضية أخرى تتعلق بالسرقة بالعنف، ولازال البحث جاريا معه للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالسرقة، وقد تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.