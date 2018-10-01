حريق يأتي على 5 آلاف من الغطاء الغابوي ضواحي مدينة أكادير ﻿

علمت ''شـوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن حريقا مهولا اندلع في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعين تسيلا بدوار تيليلت التابع ترابيا لجماعة إمسوان ضواحي مدينة أكادير، حيث أتت ألسنة اللهب على أكثر من 5000 متر

شوف تيفي / جميلة البزيوي

علمت "شـوف تيفي" من مصادر مطلعة أن حريقا مهولا اندلع في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعين تسيلا بدوار تيليلت التابع ترابيا لجماعة إمسوان ضواحي مدينة أكادير، حيث أتت ألسنة اللهب على أكثر من 5000 متر من الغطاء الغابوي بالمنطقة

وحسب ذات المصدر، مجرد ما تم الاتصال بالسلطات ، انتقلت عناصر الدرك الملكي ،مدعومة برجال القوات المساعدة ، ورجال الوقاية المدنية و عناصر المياه والغابات، من أجل السيطرة على الحريق، حتى لا يتفاقم الوضع، خصوصا أن الرياح القوية التي تعرفها المنطقة زادت من اتساع رقعة ألسنة النيران

و أكدت المصادر، أن أكثر من أربعة ساعات والنيران تلتهم أشجار الغابة ، ويجهل لحد الساعة سبب اندلاع النيران.