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استئنافية طنجة تُصدر أحكامها في ملفات تهجير البشر بطرق غير شرعية

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 16:48 استئنافية طنجة تُصدر أحكامها في ملفات تهجير البشر بطرق غير شرعية | حوادث و حقوق
استئنافية طنجة تُصدر أحكامها في ملفات تهجير البشر بطرق غير شرعية
أدانت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة بداية هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص متهمين بتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة السرية على متن قارب ترفيهي، وحكمت عليهم بـ 15 سنة سجنا نافدا مناصفة بينهما

شوف تيفي

 أدانت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة بداية هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص متهمين بتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة السرية على متن قارب ترفيهي، وحكمت عليهم بـ 15 سنة سجنا نافدا مناصفة بينهما (5 سنوات لكل واحد) مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم.

واستمعت الهيأة للمتهمين الثلاثة قبل ان تصدر حكمها ، حيث أنكر المتهم الرئيسي، صاحب المركب الترفيهي الذي ضبط على متنه 10 المرشحين للهجرة، كل التهم المنسوب إليه، رغم مواجهته باعترافات شريكه، صاحب القارب الخشبي، الذي أكد أنه فعلا نقل أشخاصا على متن مركبه بالقرب من الميناء المتوسطي، وتوجه بهم صوب مركب ترفيهي كان ينتظره وسط البحر، حيث وجد شخصين عملا على حمل المرشحين للهجرة والتوجه بهم صوب الضفة الأخرى، وذلك مقابل مبلغ مادي حدده في 5 آلاف درهم.

وتعود تفاصيل اعتقال المتهمون الثلاثة من قبل دورية تابعة للبحرية الملكية، حين كانت تقوم بعملياتها التمشيطية المعتادة بعرض السواحل الشمالية، وأثار انتباهها مركب ترفيهي يحاول مغادرة المياه الإقليمية المغربية في اتجاه الشواطئ الاسبانية، لتقوم باعتراضه وتوقيفه، حيث عثر بداخله على 10 مرشحين للهجرة، كلهم مغاربة يتحدرون من مدن ومناطق مختلفة، وقامت بتسليم الجميع إلى الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بالقصر الصغير.

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