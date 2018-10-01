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مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لسائق طاكسي حاول ذبح طليقته بالشارع فالعرائش

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 16:41 مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لسائق طاكسي حاول ذبح طليقته بالشارع فالعرائش | حوادث و حقوق
مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لسائق طاكسي حاول ذبح طليقته بالشارع فالعرائش
قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء أمس الخميس، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، في حق سائق سيارة أجرة صغيرة، حاول ذبح طليقته بشارع عقبة بن نافع بمدينة العرائش.

"شوف تيفي"

قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء أمس الخميس، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، في حق سائق سيارة أجرة صغيرة، حاول ذبح طليقته بشارع عقبة بن نافع بمدينة العرائش.

وأكد مصدر حقوقي لـ "شوف تيفي" أن تفاصيل هذه الجريمة، جرت في شهر أبريل الماضي، حيث أقدم شخص على اعتراض سبيل طليقته بالقرب من سوق الأحد، قبل أن يعمد إلى محاولة ذبحها بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، ما دفع بمواطنين إلى التدخل وإحكام السيطرة عليه قبل إبلاغ المصالح الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، يوثق للواقعة، هز مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر محاولة المعني بالأمر قتل طليقته التي حاولت الفرار داخل وكالة لتحويل الأموال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطليقة الذبح العرائش سوق الأحد

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