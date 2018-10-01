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جد مؤلم وصادم..طفل مغربي ينجو من الموت بعد تعرضه لهجوم وحشي من كلب خطير

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 16:05 جد مؤلم وصادم..طفل مغربي ينجو من الموت بعد تعرضه لهجوم وحشي من كلب خطير | حوادث و حقوق
جد مؤلم وصادم..طفل مغربي ينجو من الموت بعد تعرضه لهجوم وحشي من كلب خطير
كاد طفل مغربي أن يفارق الحياة، مؤخرا ، عقب تعرضه لهجوم وحشي من كلب خطير، هاجمه خلال مغادرته رفقة والده لمنزل أسرته المتواجدة ضواحي مدينة شارل لوروا ببلجيكا.

"شوف تيفي"

كاد طفل مغربي أن يفارق الحياة، مؤخرا ، عقب تعرضه لهجوم وحشي من كلب خطير، هاجمه خلال مغادرته رفقة والده لمنزل أسرته المتواجدة ضواحي مدينة شارل لوروا ببلجيكا.

وأوضحت والدة الطفل في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الجمعة، أن طفلها البالغ من العمر 6 سنوات، أصيب بجروح بليغة على مستوى الرأس والظهر والذراعين، في حين أصيب زوجها بكسر على مستوى القدم خلال محاولة انقاذ ابنه من هجوم الكلب الذي تعود ملكيته لجارهم "الجزائري".

وأكدت المتحدثة أنها تقدمت بشكاية إلى الشرطة وللقضاء إلا أن السلطات البلجيكية لم تحرك ملف القضية، مشيرة إلى أن الكلب ما زال يهدد حياة المارة وقاطني المنازل المجاورة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجزائري مغربية الكلب السلطات البلجيكية

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