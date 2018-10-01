في قضية بوعشرين.. استئنافية البيضاء تستمع الى مرافعة محامي ضحية ''محاولة الاغتصاب'' ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم ، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك بحضور عدد كبير من محاميي الطرف المدني ودفاع بوعشرين .

شوف تيفي

انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم ، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك بحضور عدد كبير من محاميي الطرف المدني ودفاع بوعشرين .

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد أعطت الهيئة التي تبث في الحكم برئاسة القاضي بوشعيب فريح ، الانطلاقة لمواصلة مرافعات هيئة دفاع الضحايا ويترافع في هذه الأثناء المحامي طارق زهير ، مستدلا بما جاء في تقرير الخبرة التقنية التي أجراها معهد الدرك الملكي لتأكيد التهم المنسوبة للمتهم .

وعرج المحامي طارق زهير الى ما خلصت إليه نتائج الخبرة من صحة الفيديوهات وسلامة تسجيلها من أي تحريف أو تزوير ، وأقوال الضحايا أمام الفرقة الوطنية والمحكمة، مبرزا أن تهمة ''الاتجار بالبشر '' ثابتة في حق توفيق بوعشرين، ولكن ما وقع لموكلته وداد ملحاف كان في حيز زمني خارج الانزال الحقيفي لهذا القانون الجديد بالمغرب، مضيفا أن الحالة مع موكلته تختلف مشددا أن التهمة التي تتابع بها موكلته المتهم لا تعدو على ''محاولة الاغتصاب'' .

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة الى مرافعة النيابة العامة للتعليق على ما أثير من طرف هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني ، قبل أن تعطى الكلمة لدفاع المتهم .

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.