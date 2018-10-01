فيسبوك يقرع ''طبول الحرب''..وهذه هي الخطوة الجديدة ﻿

أسست شركة فيسبوك مع تكرار فضائح تسريب البيانات وانتشار الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي، مشروعا خاصا لمكافحة التدخل في الانتخابات والحد من الأخبار الزائفة يسمى غرفة الحرب.

''شوف تيفي''

أسست شركة فيسبوك مع تكرار فضائح تسريب البيانات وانتشار الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي، مشروعا خاصا لمكافحة التدخل في الانتخابات والحد من الأخبار الزائفة يسمى غرفة الحرب.

وحسب موقع قناة ''سكاي نيوز'' فإن غرفة الحرب، تعتبر جزءًا رئيسيًا من الإصلاحات الجارية على منصّة فيسبوك، بعد الدرس الكبير الذي تلقته الشركة منذ الانتخابات الأميركية قبل عامين، وتسعى من ورائه لضمان عدم اختراقها مجددا، مشيرا إلى أن هذه الغرفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي تقول شركة فيسبوك إنها تقوم ببنائه لتحديد السلوك غير الصحيح وضبط أي مشاركة تنتشر بشكل كبير.

وأضاف الموقع ذاته أن الغرفة، ساهمت منذ العام الماضي من إزالة أكثر من مليار حساب وهمي، والتخلي عن مئات الصفحات التي أنشأتها حكومات أجنبية ووكالات أخرى تتطلع إلى خلق الأذى، وقد قال مدير إدارة المنتج في فيسبوك، ساميد تشاكرابارتي: ''لقد حققنا بالفعل تقدمًا هائلاً في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، وكنا قادرين على منع ، في فترة الستة أشهر الأخيرة ، 1.3 مليار حساب مزيف وهذا أمر مهم جدًا لأننا تمكنا من حظر الحسابات المزيفة في اللحظة التي تم إنشاؤها.''