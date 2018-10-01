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260 عامل يحتجون بسبب تأخرصرف أجورهم في ورش لبناء تكنة عسكرية بشيشاوة

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 15:56 260 عامل يحتجون بسبب تأخرصرف أجورهم في ورش لبناء تكنة عسكرية بشيشاوة | مجتمع
260 عامل يحتجون بسبب تأخرصرف أجورهم في ورش لبناء تكنة عسكرية بشيشاوة
إحتج مايقارب 260 عامل لورش لبناء تكنة عسكرية، صباح يوم الجمعة 19 أكتوبر الجاري أمام مقر عمالة إقليم شيشاوة ضواحي مراكش، للتنديد بتأخر صرف مستحقاتهم من المقاولة التي تدير الورش بالمنطقة.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو 

إحتج مايقارب 260 عامل لورش لبناء تكنة عسكرية، صباح يوم الجمعة 19 أكتوبر الجاري أمام مقر عمالة إقليم شيشاوة ضواحي مراكش، للتنديد بتأخر صرف مستحقاتهم من المقاولة التي تدير الورش بالمنطقة.

وطالب المحتجون من خلال الشعارات التي رددوها أمام مقر عمالة إقليم شيشاوة، بتسليم أجورهم التي تراوغ المقاولة على صرفها منذ 45 يوما من العمل، و المحددة في كل 15 يوما "الكانزا" كما هو متفق عليه مع المقاولة النائلة للصفقة.

وحسب مصدر محلي، فإن الوقفة الإحتجاجية عرفت إستنفار أمني غير مسبوق بجابب عمالة إقليم شيشاوة، أمام ترديد المحتجين الشعارات و المطالبة بتسوية وضعيتهم و الإنصات لمطالبهم، فيما أضافت نفس المصدر أن أحد العمال أصيب بمضاعفات حادة، أثناء رفع الشعارات، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة لتلقي الإسعافات الضرورية.

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الوسوم : شوف تيفي المغرب شيشاوة عمال ورش تكنة عسكرية احتجاج تأخر الأجور الزيارة الملكية

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