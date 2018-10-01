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مسؤولون بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يقدمون الدعم المعنوي والنفسي لجرحى حادث قطار بوقنادل

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 15:20 مسؤولون بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يقدمون الدعم المعنوي والنفسي لجرحى حادث قطار بوقنادل | مجتمع
مسؤولون بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يقدمون الدعم المعنوي والنفسي لجرحى حادث قطار بوقنادل
صادفت ''شوف تيفي'' خلال تواجدها بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط، يومه الجمعة، حلول مسؤولين عن المكتب الوطني للسكك الحديدية ومن بينهم أطباء نفسيين، وذلك من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي لجرحى حادث

"شوف تيفي"

 

صادفت "شوف تيفي" خلال تواجدها بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط، يومه الجمعة، حلول مسؤولين عن المكتب الوطني للسكك الحديدية ومن بينهم أطباء نفسيين، وذلك من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي لجرحى حادث القطار ببوقنادل.

وأوضح مصدر مطلع أن مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية، قاموا بزيارة لجرحى الحادث المتواجدين بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، وأيضا للجرحى الذين تمت إحالتهم على مستشفى مولاي عبد الله بسلا، حيث تم الاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة التي قام بها مسؤولو المكتب، جاءت ضمن الإجراءات المتخذة من أجل الإطمئنان على جرحى قطار بوقنادل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السكك الحديدية بوقنادل قطار جرحى مستشفى مولاي عبد اله

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