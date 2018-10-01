حصري.. إعفاءات محتملة للمندوبين السامين لمؤسسات الدولة وعلى رأسهم الحليمي والكثيري والحافي ﻿

كشفت مصادر ''شوف تيفي'' عن وجود توجه لإعفاء المندوبين السامين الذين قضوا سنوات طويلة على رأس مؤسسات الدولة، من مناصبهم، وإحالتهم على التقاع

شـــوف تيفي:



كشفت مصادر "شوف تيفي" عن وجود توجه لإعفاء المندوبين السامين الذين قضوا سنوات طويلة على رأس مؤسسات الدولة، من مناصبهم، وإحالتهم على التقاعد، حيث أكدت المصادر أنه من المحتمل جدا أن يتم إنهاء مهام كل من مصطفى الكثيري على رأس المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير التي قضى بها قرابة 18 سنة، أي منذ يداية حكومة عبد الرحمان اليوسفي الذي كان وراء تعيينه في هذا المنصب، إلى جانب أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط الذي أشرف على شؤون هذه المؤسسة الإحصائية لأزيد من 15 سنة، وهو المصير نفسه الذي ينتظر أيضا عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات الذي عمر طويلا على رأس هذه المؤسسة العمومية، قبل أن يجد نفسه بدون مهام في عهد حكومة العثماني الذي دمجت قطاع المياه والغابات في وزارة الفلاحة والصيد البحري وتم تعيين الحركي حمو أوحلي على رأسه من موقع كاتب دولة.

وأفادت مصادر "شوف تيفي"، أن احتمال إنهاء مهام هؤلاء المندوبين السامين على رأس المؤسسات العمومية التي يقودونها، يعود لوجود إرادة تسعى لتجديد الدماء وضخ طاقات شابة داخل المندوبيات السامية التي يدير شؤونها مسؤولون كبار السن، أشرفوا على بلوغ الثمانين سنة، كما هو حال المعنيين بالأمر، تبرز المصادر ذاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن توصل "شوف تيفي" بهذه المعطيات الحصرية، يأتي بعدما سبق لأحمد لحليمي أن أثار في الأعوام القليلة الماضية، جدلا واسعا داخل الوسط الحكومي بعد صحة الأرقام التي أنتجتها مندوبيته في شأن فرص النمو ومناصب الشغل ودينامية الإقتصاد وغيره، كما أنه يأتي في الوقت الذي أثار فيه مصطفى الكثيري بدوره، تساؤلات كثيرة داخل بعض الأوساط المراقبة لشؤون وقضايا المقاومين ورجال التحرير، عن جدوى استمراره على رأس المندوبية، علما أنه غالبا ما يظهر في المهام والمناسبات الرسمية مكتفيا بإعطاء تصريحات تأبينية أو تمجيدية لنظالات عدد من المقاومين الذين يتوفاهم الأجل لوسائل الإعلام الوطنية، وهو الأمر الذي ينطبق على عبد العظيم الحافي الذي وجد نفسه بدون مهام وصلاحيات على رأس مندوبية المياه والغابات





