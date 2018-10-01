الإطاحة بمبحوث عنه ظهر في شريط فيديو وهو مكبل اليدين في إطار قضية تتعلق بتصفية حسابات بالبيضاء ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، من توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنيت وهو مكبل اليدين، في قضية تتعلق بتصفية الحسابات بين أشخاص

"شوف تيفي"



تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، من توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنيت وهو مكبل اليدين، في قضية تتعلق بتصفية الحسابات بين أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بسرعة مع شريط الفيديو المنشور، وتمكنت من تشخيص هوية الضحية الذي اتضح أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، كما تم تحديد هويات مرتكبي أفعال الاحتجاز والاعتداء الجسدي الذي تعرض له المعني بالأمر بسبب خلافات بينهم حول الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.



وأضاف البلاغ، أنه تم توقيف الضحية الذي ظهر في الشريط، بناء على مذكرة البحث السابقة الصادرة في حقه، وأن عملية التفتيش التي أنجزت بمنزله بمنطقة عين حرودة بضواحي الدار البيضاء، أسفرت عن حجز 30 غراما من مخدر الكوكايين، وميزان كهربائي، وثلاثة سكاكين، علاوة على ضبط سيدة برفقته يشتبه في ارتباطها بأنشطته الإجرامية.

وقد تم -حسب نفس المصدر- إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازال البحث متواصلا لتوقيف الأشخاص الذين ظهروا في الشريط المنشور وهم يعرضون المعني بالأمر لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.



