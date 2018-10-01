 الإطاحة بمبحوث عنه ظهر في شريط فيديو وهو مكبل اليدين في إطار قضية تتعلق بتصفية حسابات بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة محامي الدولة تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة | بوليتيك

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات | حوادث و حقوق

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي | بوليتيك

بنكيران في خرجة مثيرة: بحال مول الببوش بحال مول البيصارة بحال الصحافي

صــادم..الفنانة شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية تهددها بالسجن..إلـيكم التفـاصيل | ثقافة و فنون

صــادم..الفنانة شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية تهددها بالسجن..إلـيكم التفـاصيل

الإطاحة بأخطر لص بمدينة طانطان | حوادث و حقوق

الإطاحة بأخطر لص بمدينة طانطان

حريق يأتي على 5 آلاف من الغطاء الغابوي ضواحي مدينة أكادير | حوادث و حقوق

حريق يأتي على 5 آلاف من الغطاء الغابوي ضواحي مدينة أكادير

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: شفار ضرب شابة وسط الشارع وسرقها بالعطاوية | بووز

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: شفار ضرب شابة وسط الشارع وسرقها بالعطاوية

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

الإطاحة بمبحوث عنه ظهر في شريط فيديو وهو مكبل اليدين في إطار قضية تتعلق بتصفية حسابات بالبيضاء

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 14:39 الإطاحة بمبحوث عنه ظهر في شريط فيديو وهو مكبل اليدين في إطار قضية تتعلق بتصفية حسابات بالبيضاء | مجتمع
الإطاحة بمبحوث عنه ظهر في شريط فيديو وهو مكبل اليدين في إطار قضية تتعلق بتصفية حسابات بالبيضاء
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، من توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنيت وهو مكبل اليدين، في قضية تتعلق بتصفية الحسابات بين أشخاص

"شوف تيفي"


تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، من توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنيت وهو مكبل اليدين، في قضية تتعلق بتصفية الحسابات بين أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بسرعة مع شريط الفيديو المنشور، وتمكنت من تشخيص هوية الضحية الذي اتضح أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، كما تم تحديد هويات مرتكبي أفعال الاحتجاز والاعتداء الجسدي الذي تعرض له المعني بالأمر بسبب خلافات بينهم حول الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف البلاغ، أنه تم توقيف الضحية الذي ظهر في الشريط، بناء على مذكرة البحث السابقة الصادرة في حقه، وأن عملية التفتيش التي أنجزت بمنزله بمنطقة عين حرودة بضواحي الدار البيضاء، أسفرت عن حجز 30 غراما من مخدر الكوكايين، وميزان كهربائي، وثلاثة سكاكين، علاوة على ضبط سيدة برفقته يشتبه في ارتباطها بأنشطته الإجرامية.

وقد تم -حسب نفس المصدر- إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازال البحث متواصلا لتوقيف الأشخاص الذين ظهروا في الشريط المنشور وهم يعرضون المعني بالأمر لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني المخدرات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

260 عامل يحتجون بسبب تأخرصرف أجورهم في ورش لبناء تكنة عسكرية بشيشاوة | مجتمع

260 عامل يحتجون بسبب تأخرصرف أجورهم في ورش لبناء تكنة عسكرية بشيشاوة

مسؤولون بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يقدمون الدعم المعنوي والنفسي لجرحى حادث قطار بوقنادل | مجتمع

مسؤولون بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يقدمون الدعم المعنوي والنفسي لجرحى حادث قطار بوقنادل

حصري.. إعفاءات محتملة للمندوبين السامين لمؤسسات الدولة وعلى رأسهم الحليمي والكثيري والحافي | مجتمع

حصري.. إعفاءات محتملة للمندوبين السامين لمؤسسات الدولة وعلى رأسهم الحليمي والكثيري والحافي

هام للمغاربة..أمطار قوية يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار قوية يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل | بــووز
منذ 2 ساعات

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم فضاء الخدمة الحرة البنكية | مال و أعمال

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم ''فضاء الخدمة الحرة البنكية''

أول تصريح جد مؤثر لابن السيدة اللي طاحت عليها صخرة وماتت فوسط طوموبيلتها فكازا | خارج البلاطو

أول تصريح جد مؤثر لابن السيدة اللي طاحت عليها صخرة وماتت فوسط طوموبيلتها فكازا

فيديو من قلب منزل المجرم اللي قطع لمتشرد راسو فالمحمدية..شوفو فين كان عايش | خارج البلاطو

فيديو من قلب منزل المجرم اللي قطع لمتشرد راسو فالمحمدية..شوفو فين كان عايش

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل وبالصور..انتحار شاب بطريقة جد بشعة بفاس

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة محامي الدولة تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة | بوليتيك

نايضة باستئنافية البيضاء ..عبارة ''محامي الدولة'' تتسب في رفع جلسة بوعشرين وصراخ ببهو المحكمة

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات | حوادث و حقوق

بالصورة.. طاقم طبي بأكادير ينجح في إعادة يد شاب مبثورة في ظرف 10 ساعات

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف مروج للأقراص المهلوسة بالداخلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.