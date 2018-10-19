عاجل وبالصور.. الدرك يداهم مخزنا وسط مدينة الدار البيضاء ﻿

داهم المركز القضائي للدرك الملكي ''2 مارس'' بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، مخزنا يتواجد بحي شريفة بعين الشق، وحجزت بداخله كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية المهربة ''هواتف نقالة/لوحات إلكترونية/



"شوف تيفي"

داهم المركز القضائي للدرك الملكي "2 مارس" بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، مخزنا يتواجد بحي شريفة بعين الشق، وحجزت بداخله كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية المهربة "هواتف نقالة/لوحات إلكترونية/ هواتف تابثة".

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن عملية المداهمة، تمت بتنسيق بين عناصر المركز القضائي للدرك الملكي وعناصر الشرطة القضائية وقائد الملحقة الإدراية لحي شريفة وأعوان السلطة، مشيرا إلى أن عناصر الدرك، حاولت التواصل مع صاحب المخزن إلا أن هذا الأخير، أغلق هاتفه النقال.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي، فتحت تحقيقا للكشف عن المصدر الرئيسي لهذه الأجهزة وإيقاف صاحب هذا المخزن.