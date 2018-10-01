إدارة السجن المركزي بالقنيطرة تُـوضح رفض معتقلي قضايا التطرف والإرهاب الانخراط في برنامج مصالحة ﻿

ردا على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول ادعاء رفض معتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب الانخراط في برنامج مصالحة.

شــوف تيفي



ردا على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول ادعاء رفض معتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب الانخراط في برنامج مصالحة.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أوضحت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة إلى الرأي العام الوطني أنه قد "جاء برنامج مصالحة سواء في نسخته الأولى أو الثانية تلبية لرغبة العديد من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب، وقد تم اختيار المشاركين في النسختين معا بناء على طلبات كتابية تقدم بها المئات منهم، ولم يتم إطلاقا إجبار أي نزيل من هذه الفئة على المشاركة".



وأضـــافت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة ، خلافا لما تدعيه وسائل الإعلام التي تروج لمغالطات فيما يخص وضعية هؤلاء النزلاء داخل السجن،أن " إدارة المؤسسة بالسجن المركزي بالقنيطرة تتعامل معهم وفق القانون، وعلى قدم المساواة مع باقي النزلاء".

واسطردت بالقول "من المثير والمقلق أن وسائل الإعلام هذه تنشر مثل هذه الترهات التي تروج لها بعض الجهات التي تستهتر بحياة ضحايا فكرها المخرب، وكأنها حقيقة، مضللة بذلك الرأي العام، وضاربة بعرض الحائط أخلاقيات المهنة".