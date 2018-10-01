 مديرية الحموشي تُوضح: المتشرد اللي قطع ليه المجرم راسو بالمحمدية ماشي أستاذ و هذه هي الحقيقة الكاملة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور.. الدرك يداهم مخزنا وسط مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. الدرك يداهم مخزنا وسط مدينة الدار البيضاء

هام للمغاربة..أمطار قوية يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار قوية يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الكتبية بمدينة مراكش | مجتمع

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ''الكتبية'' بمدينة مراكش

إدارة السجن المركزي بالقنيطرة تُـوضح رفض معتقلي قضايا التطرف والإرهاب الانخراط في برنامج مصالحة | مجتمع

إدارة السجن المركزي بالقنيطرة تُـوضح رفض معتقلي قضايا التطرف والإرهاب الانخراط في برنامج مصالحة

مديرية الحموشي تُوضح: المتشرد اللي قطع ليه المجرم راسو بالمحمدية ماشي أستاذ و هذه هي الحقيقة الكاملة | مجتمع

مديرية الحموشي تُوضح: المتشرد اللي قطع ليه المجرم راسو بالمحمدية ماشي أستاذ و هذه هي الحقيقة

خطير.. فتاة قاصر حاولت الفرار من عشيقها بعد جلسة خمرية وألقت بنفسها من الطابق الثاني بالعيون | حوادث و حقوق

خطير.. فتاة قاصر حاولت الفرار من عشيقها بعد جلسة خمرية وألقت بنفسها من الطابق الثاني بالعيون

أول صورة..هذا هو المجرم الخطير اللي ذبح متشرد و قطع ليه راسو فغابة بالمحمدية | حوادث و حقوق

أول صورة..هذا هو المجرم الخطير اللي ذبح متشرد و قطع ليه راسو فغابة بالمحمدية

صور مؤلمة.. شوفو الصخرة اللي قتلات سائقة في لوطوروت بالبيضاء | حوادث و حقوق

صور مؤلمة.. شوفو الصخرة اللي قتلات سائقة في لوطوروت بالبيضاء

عاجل.. صخرة تنهي حياة سائقة سيارة بطريقة بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. صخرة تنهي حياة سائقة سيارة بطريقة بشعة بالبيضاء

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

مديرية الحموشي تُوضح: المتشرد اللي قطع ليه المجرم راسو بالمحمدية ماشي أستاذ و هذه هي الحقيقة الكاملة

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 13:10 مديرية الحموشي تُوضح: المتشرد اللي قطع ليه المجرم راسو بالمحمدية ماشي أستاذ و هذه هي الحقيقة الكاملة | مجتمع
مديرية الحموشي تُوضح: المتشرد اللي قطع ليه المجرم راسو بالمحمدية ماشي أستاذ و هذه هي الحقيقة الكاملة
كما سبق وأكدت عليه ''شوف تيفي'' فقد أسفرت الخبرات الجينية التي باشرتها الشرطة العلمية والتقنية عن تشخيص هوية الجثة التي تم التمثيل بها، مساء أمس الخميس بضواحي مدينة المحمدية، ويتعلق الأمر بجثة شخص

"شوف تيفي"

 

كما سبق وأكدت عليه "شوف تيفي" فقد أسفرت الخبرات الجينية التي باشرتها الشرطة العلمية والتقنية عن تشخيص هوية الجثة التي تم التمثيل بها، مساء أمس الخميس بضواحي مدينة المحمدية، ويتعلق الأمر بجثة شخص يبلغ من العمر 53 سنة، يعيش حالة التشرد، وكان يشكل موضوع مذكرة بحث من أجل الضرب والجرح العمدين من طرف مصالح الأمن بمدينة وجدة منذ سنة 2004.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث والتحريات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قد أوضحت أن المشتبه فيه أقدم على إزهاق روح الهالك بواسطة السلاح الأبيض بمنطقة غابوية تابعة لجماعة بني يخلف بضواحي المحمدية، قبل أن يقوم بالتمثيل بالجثة لأسباب لازالت الأبحاث متواصلة لتحديدها والكشف عن خلفياتها.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الأمن الوطني، إذ تؤكد أنها تمكنت من توقيف المشتبه فيه فور إشعارها بالحادث من طرف مستعملي الطريق المدارية لمدينة المحمدية، فإنها تنفي في المقابل ما تم الترويج له من مزاعم تدعي أن الضحية يعمل أستاذا وأن سبب الجريمة يعود لخلافات مزعومة بين تلميذ وأستاذه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الضحية الجثة المديرية العامة للأمن الوطني التحريات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة..أمطار قوية يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار قوية يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الكتبية بمدينة مراكش | مجتمع

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ''الكتبية'' بمدينة مراكش

إدارة السجن المركزي بالقنيطرة تُـوضح رفض معتقلي قضايا التطرف والإرهاب الانخراط في برنامج مصالحة | مجتمع

إدارة السجن المركزي بالقنيطرة تُـوضح رفض معتقلي قضايا التطرف والإرهاب الانخراط في برنامج مصالحة

شبان من أكادير يطبقون شرع الله ويكبلون مجرما خطيرا هدد رواد مقهى بأمسكروض بسيفين كبيرين صورة | مجتمع

شبان من أكادير يطبقون ''شرع الله'' ويكبلون مجرما خطيرا هدد رواد مقهى بأمسكروض بسيفين كبيرين ''صورة''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح جد مؤثر لابن السيدة اللي طاحت عليها صخرة وماتت فوسط طوموبيلتها فكازا | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

أول تصريح جد مؤثر لابن السيدة اللي طاحت عليها صخرة وماتت فوسط طوموبيلتها فكازا

فيديو من قلب منزل المجرم اللي قطع لمتشرد راسو فالمحمدية..شوفو فين كان عايش | خارج البلاطو

فيديو من قلب منزل المجرم اللي قطع لمتشرد راسو فالمحمدية..شوفو فين كان عايش

الوزير العلمي و أسرار المليار دولار | بوليميك‎

الوزير العلمي و أسرار المليار دولار

شهود على جريمة المجرم اللي قطع المتشرد راسو فغابة بالمحمدية..كان هاز كُفة قالينا عندي ليكم مفاجأة | خارج البلاطو

شهود على جريمة المجرم اللي قطع المتشرد راسو فغابة بالمحمدية..كان هاز كُفة قالينا عندي ليكم مفاجأة

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور.. الدرك يداهم مخزنا وسط مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 42 دقيقة

عاجل وبالصور.. الدرك يداهم مخزنا وسط مدينة الدار البيضاء

هام للمغاربة..أمطار قوية يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار قوية يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الكتبية بمدينة مراكش | مجتمع

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ''الكتبية'' بمدينة مراكش

إدارة السجن المركزي بالقنيطرة تُـوضح رفض معتقلي قضايا التطرف والإرهاب الانخراط في برنامج مصالحة | مجتمع

إدارة السجن المركزي بالقنيطرة تُـوضح رفض معتقلي قضايا التطرف والإرهاب الانخراط في برنامج مصالحة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.