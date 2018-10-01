 خطير.. فتاة قاصر حاولت الفرار من عشيقها بعد جلسة خمرية وألقت بنفسها من الطابق الثاني بالعيون ﻿
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خطير.. فتاة قاصر حاولت الفرار من عشيقها بعد جلسة خمرية وألقت بنفسها من الطابق الثاني بالعيون

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 12:54 خطير.. فتاة قاصر حاولت الفرار من عشيقها بعد جلسة خمرية وألقت بنفسها من الطابق الثاني بالعيون | حوادث و حقوق
خطير.. فتاة قاصر حاولت الفرار من عشيقها بعد جلسة خمرية وألقت بنفسها من الطابق الثاني بالعيون
كادت فتاة قاصر أن تفارق الحياة ليلة الخميس الجمعة، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثاني لأحد المنازل بمدينة العيون، خلال محاولتها الفرار من شخص تجمعها به علاقة.

"شوف تيفي"

 

كادت فتاة قاصر أن تفارق الحياة ليلة الخميس الجمعة، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثاني لأحد المنازل بمدينة العيون، خلال محاولتها الفرار من شخص تجمعها به علاقة.

وأكد مصدر مطلع أن الدائرة الخامسة للشرطة بالعيون، توصلت بإخبارية خاصة بنقل فتاة إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بسبب سقوطها من الطابق الثاني من منزل بتجزئة الوفاق 1500، لتنتقل عناصر الدائرة على وجه السرعة إلى القسم الصحي المذكور، حيث تبين خلال البحث أن الأمر يتعلق بفتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، تعرضت لإصابات بمناطق مختلفة من جسدها، مشيرا إلى أن المعني بالأمر قام بالتغرير بالقاصر ودفعها إلى مرافقته ليلا إلى المنزل المذكور، حيث قضت معه الليلة وشاركته في جلسلة خمر، وخلال محاولتها الانصراف احتجزها ومنعها من الخروج، لتقوم بمحاولة الفرار من السطح باستعمال ملحفتها إلا أنها سقطت أرضا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر الأمن، تمكنت من إيقاف المشتبه فيه داخل المستشفى وبناء عليه وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

 

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