الكونغرس الأمريكي: ''لادجيد'' جهاز فعال وذو مصداقية كبيرة يستحق الدعم المادي والمعنوي ﻿

أقرت لجنة المخابرات في الكونغرس الأمريكي، بعمل المديرية العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا بـ'' لادجيد'' والتي يرأسها محمد ياسين المنصوري منذ سنة 2005.

شوف تيفي

أقرت لجنة المخابرات في الكونغرس الأمريكي، بعمل المديرية العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا بـ'' لادجيد'' والتي يرأسها محمد ياسين المنصوري منذ سنة 2005.

واستعرضت هذه اللجنة في الجلسة الخاصة المشتركة، التي تضم أعضاء من مجلس الشيوخ وآخرين من مجلس النواب الأمريكيين، حصيلة عمل المخابرات الأمريكية وأيضا علاقاتها مع مختلف أجهزة الإستخبارات في مختلف دول العالم في تقريرها السنوي.

وصنف التقرير الأمريكي، جهاز الإستخبارات المغربية والذي تمثله المديرية العامة للدراسات والمستندات، في المرتبة الأولى من حيث الفاعلية والنجاعة، تليه المخابرات الجنوب الإفريقية، ثم المصرية في ما يخص القارة الإفريقية .

وأكد التقرير على أن المديرية العامة للدراسات والمستندات ، هي جهاز فعال وذو مصداقية كبيرة في كل تدخلاته ومعطياته، كما أنه أظهر تعاونا منقطع النظير مع العديد من الأجهزة الإستخباراتية في دول متعددة، قبل أن يخلص إلى أن ''لادجيد'' تستحق الدعم المادي والمعنوي.

ومن بين ما تم تسجيله أيضا على جهاز ''لادجيد ''، كونه أظهر احترافية كبيرة في التعاون مع دول أخرى خاصة في ملفات تتعلق بالإرهاب، وهنا تم تسجيل الدور الذي لعبته لادجيد في تفكيك الخلايا الإرهابية بأوروبا ومساعدة دول القارة العجوز على القبض على العديد من المتهمين والمتورطين في أحداث دموية، أو أولئك الذين يهددون أمن واستقرار هذه البلدان.

وشمل إشادة اللجنة الأمريكية، تدخلات ''لادجيد'' في العديد من القضايا الأمنية الحساسة بالقارة الإفريقية، خاصة في شمالها بالنظر للتوترات التي تشهدها ليبيا ودول الساحل الإفريقي، مع انتشار الجماعات الإرهابية في بلدان جنوب الصحراء الكبرى.

وحث تقرير الكونغرس، الذي يعتمد على تقارير باقي الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية وأبرزها الـ ''cia ''، على ضرورة ضخ دعم مالي إضافي لفائدة المديرية العامة للدراسات والمستندات ، من أجل مساعدتها على تطوير قدراتها وتوسيع نطاق عملها.

يشار إلى أن ''محمد ياسين المنصوري'' المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات، قد خاض العديد من التكوينات على أعلى مستوى في أشهر أجهزة الإستخباراتية العالمية، وأبرزها في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المعروفة اختصارا بـ ''cia'' وهي الوكالة الرئيسية لجمع الاستخبارات في الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، إضافة إلى أنها الوكالة المستقلة الوحيدة في ذات البلد.