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شبان من أكادير يطبقون ''شرع الله'' ويكبلون مجرما خطيرا هدد رواد مقهى بأمسكروض بسيفين كبيرين ''صورة''

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 08:38 شبان من أكادير يطبقون شرع الله ويكبلون مجرما خطيرا هدد رواد مقهى بأمسكروض بسيفين كبيرين صورة | مجتمع
شبان من أكادير يطبقون ''شرع الله'' ويكبلون مجرما خطيرا هدد رواد مقهى بأمسكروض بسيفين كبيرين ''صورة''
أقدم عدد من المواطنين يوم أمس الخميس على تطبيق ''شرع اليد'' ومحاصرة شخص بالقرب من ''إسن'' ضواحي جماعة ''أمسكروض'' القروية كان في حالة سكر طافح وبحوزته أسلحة بيضاء عبارة عن سيف وسكين من الحجم الكبير كان

شوف تيفي:أحمد الهلالي


أقدم عدد من المواطنين يوم أمس الخميس على تطبيق ''شرع اليد'' ومحاصرة شخص بالقرب من ''إسن'' ضواحي جماعة ''أمسكروض'' القروية كان في حالة سكر طافح وبحوزته أسلحة بيضاء عبارة عن سيف وسكين من الحجم الكبير كان قد هددهم به، وبعد عدم امتثاله قاموا بتوقيفه وتكبيله بواسطة ''لصاق'' إلى أن حضرت عناصر الدرك الملكي التي قامت باعتقاله.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالشاب الموقوف ينحدر من منطقة أولاد تايمة إقليم تارودانت كان قد ترجل نحو أحد المقاهي الشعبية الكائنة بأسن بأمسكروض وهو في حالة سكر ومسلح بسيف وسكين من الألمنيوم وعمد إلى إحداث فوضى عارمة بالمقهى متسببا في حالة من الرعب والهلع في صفوف روادها، وملحقا بها خسائر مادية جسيمة.
وأضافت ذات المصادر، أنه بعد تخريبه لتجهيزات وكراسي المقهى وتهديد روادها بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزته غادر المكان ليلحق به مجموعة من الشبان الذين أمسكوا به قرب قنطرة ''أسن'' بأمسكروض، وقاموا بتكبيله بواسطة ''لصاق''، وربطوا الاتصال بمصالح الدرك الملكي التي حضرت لعين المكان، وقامت باعتقال المعني بالأمر في حالة تلبس.

وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لإستكمال البحث والتحقيق معه حول المنسوب له، وبينت التحقيقات الأولية معه أنه من ذوي السوابق العدلية وأمضى في هذا الشأن مجموعة من العقوبات الحبسية بتهم الضرب والجرح والاتجار بالمخدرات، كما أنه يعتبر موضوع مذكرة بحث لدى مصالح الأمن الوطني بأولاد تايمة بشأن إصدار شيك بدون رصيد.

هذا وبعد استكمال مجريات البحث مع المشتبه به تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي بأمسكروض رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصةّ.

‫شوف تيفي

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