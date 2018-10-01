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عاجل..الشرطة التركية تبحث عن جثة جمال خاشقجي بإحدى الغابات

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 08:31 عاجل..الشرطة التركية تبحث عن جثة جمال خاشقجي بإحدى الغابات | دولي
عاجل..الشرطة التركية تبحث عن جثة جمال خاشقجي بإحدى الغابات
قررت الشرطة التركية، يومه الجمعة، في إطار التحقيق في مزاعم مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، البحث بإحدى الغابات، من أجل العثور على جثته.

"شوف تيفي"

قررت الشرطة التركية، يومه الجمعة، في إطار التحقيق في مزاعم مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، البحث بإحدى الغابات، من أجل العثور على جثته.

ووفق ما أوردع موقع قناة "bbc" فقد قال مسؤولون أتراك إنه "ربما تم التخلص من جثة خاشقجي في غابة أو مزرعة قريبة"، مشيرا إلى أن الشرطة تفحص العينات التي جمعت من مقر القنصلية السعودية ومن مقر إقامة القنصل في عمليات بحث متواصلة هذ الأسبوع بحثا عما إذا كانت تطابق الحمض النووي لخاشقجي.

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي ، كان قد اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبرالجاري، وقد وجهت أصابع الاتهام بتصفيته إلى فريق سعودي مكون من 15 شخصا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جثة خاشقجي السعودية القنصيلة الشرطة

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