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تفاصيل مؤلمة عن ضحية جريمة المحمدية البشعة وصورة رأسه المقطوع ترعب المغاربة

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 07:55 تفاصيل مؤلمة عن ضحية جريمة المحمدية البشعة وصورة رأسه المقطوع ترعب المغاربة | حوادث و حقوق
تفاصيل مؤلمة عن ضحية جريمة المحمدية البشعة وصورة رأسه المقطوع ترعب المغاربة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، صورة جد صادمة تهز النفوس وتدمي القلوب، خاصة برأس الضحية الذي أقدم شخص آخر على ذبحه والتمثيل بجثته بدوار الشريف القريب من الحي

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، صورة جد صادمة تهز النفوس وتدمي القلوب، خاصة برأس الضحية الذي أقدم شخص آخر على ذبحه والتمثيل بجثته بدوار الشريف القريب من الحي الصناعي بمدينة المحمدية.

وبخصوص ضحية هذه الجريمة، فقد أكد مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن المسمى ''إبراهيم'' يبلغ من العمر قيد حياته حوالي 45سنة، كان يعيش حياة التشرد بدوار الشريف.

ومباشرة بعد انتشار صورة رأس الضحية التي نتحفظ عن نشرها، تفاعل النشطاء المغاربة بكثافة ، حيث عبر الجميع عن صدمتهم بسبب بشاعة الجريمة، داعين العدالة إلى فرض عقوبة الإعدام في حق المتورط في هذا الفعل الإجرامي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفعل الإجرامي الضحية الشريف التشرد

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