بوتين: واشنطن تتحمل جزءًا من مسؤولية اختفاء خاشقجي ﻿

حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن جزءًا من المسؤولية عن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لكونه مقيما في الولايات المتحدة.

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حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن جزءًا من المسؤولية عن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لكونه مقيما في الولايات المتحدة.

وأوضح بوتين في كلمة بمنتدى فالداي الدولي في سوتشي يومه الخميس، أنه لا يمكن الإضرار بالعلاقات مع الرياض، قبل انتهاء التحقيقات في قضية اختفائه.

وأضاف الرئيس الروسي : أن ''هذا الإعلامي كان مقربا من النخبة السعودية، وفي حال أظهرت النتائج أن ما وقع كان عملية قتل، عندها سوف نتخذ القرار''.

كما أكد بوتين على ضرورة الحصول أولا على أدلة قبل توجيه أي اتهام للسعودية التي تنفي قطعا قتل الصحافي داخل القنصلية''.