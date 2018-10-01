صحاب شرع اليد بمدينة تحناوت ضبطوا خمسيني يمارس الجنس مع متزوجة و''هلكوه بالعصا'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ ''شوف تيفي''، أن مجموعة من المواطنين حاصروا يوم أمس الأربعاء، شخصا خمسينيا متزوجا، ضبط متلبسا بممارسة الفساد مع متزوجة ثلاثينية في منطقة خلاء بأحد الدواوير بمدينة تحناوت إقليم

شوف تيفي: زكرياء بن عبيلو

كشفت مصادر مطلعة لـ ''شوف تيفي''، أن مجموعة من المواطنين حاصروا يوم أمس الأربعاء، شخصا خمسينيا متزوجا، ضبط متلبسا بممارسة الفساد مع متزوجة ثلاثينية في منطقة خلاء بأحد الدواوير بمدينة تحناوت إقليم الحوز.

و أوضحت نفس المصادر، أن المواطنين طبقوا شرع اليد على الرجل الخمسيني المتزوج بعد محاصرته، لما قام باستدراج المتزوجة إلى منطقة خلاء لممارسة الجنس معها، قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة خوفا من الفضيحة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الشخص المتزوج أب لأربعة أبناء ينحدر من مدينة تحناوت، أما عشيقته الثلاثينية فهي أم لثلاثة أبناء من نفس المدينة.