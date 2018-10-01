توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الكوكايين بمدينة فاس ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الكوكايين.

شوف تيفي:

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه به، وفق ما ذكره بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، الذي على متن سيارته الخاصة بمنطقة ''نزالة لعظم'' على بعد 20 كيلومتر تقريبا من مدينة فاس.

وأكد المصدر أنه تم العثور بحوزة الموقوف على 250 غراما من مخدر الكوكايين، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز 750 غراما إضافيا من نفس المخدر، علاوة على مبلغ 1225 أورو ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 1.079.440 درهما.

كما أشار المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم المحتملين في هذه القضية، والكشف عن جميع ظروفها وملابساتها.