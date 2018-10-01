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توقيف صيدلي و موظف داخل مستشفى بالداخلة متورطان في قضية مرتبطة بالتزوير والإجهاض

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 00:58 توقيف صيدلي و موظف داخل مستشفى بالداخلة متورطان في قضية مرتبطة بالتزوير والإجهاض | مجتمع
توقيف صيدلي و موظف داخل مستشفى بالداخلة متورطان في قضية مرتبطة بالتزوير والإجهاض
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الداخلة من إيقاف شخصين يعملان كمساعدي صيدلي بإحدى الصيدليات بذات المدينة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله

شوف تيفي :

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الداخلة من إيقاف شخصين يعملان كمساعدي صيدلي بإحدى الصيدليات بذات المدينة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة مع الاتهام بالإجهاض.

وتعود تفاصيل القضية إلى توصل الفرقة بشكايتين من طبيبين أحدهما يمارس عمله بمستشفى عمومي وآخر كصيدلي ضد مساعدي هذا الأخير، حيث بينت الأبحاث والتحريات أن أحد الموقوفين يقوم بتقديم العلاجات بداخل الصيدلية ويعمل على ملء الوصفات الطبية وملفات التعاضدية الخاصة بالمرض وختمها بطابعين يخصان الطبيبين المشتكيين مقابل مبالغ مالية بمشاركة من زميله الموقوف الثاني، وقد تم حجز مجموعة من الوثائق الطبية.

بأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

 

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