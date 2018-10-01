الوزير الأول لسانت لوسي يجدد التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب ﻿

جدد الوزير الأول ووزير المالية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل والشؤون الخارجية والمرفق العام لسانت لوسي ألان شاستانت ، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب .

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جدد الوزير الأول ووزير المالية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل والشؤون الخارجية والمرفق العام لسانت لوسي ألان شاستانت ، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب .

وقال شاستانت ، في تصريح للصحافة على هامش تدشين سفارة منظمة بلدان شرق الكرايبي بالرباط ، يوم الخميس : '' إننا ندعم وسنواصل دعم الوحدة الترابية للمغرب '' .

كما شدد الوزير الأول، على أن ''هذا القرار نابع من عمق العلاقات بين المغرب وبلدان الكرايبي ، اللذين تجمعهما قيم مشتركة وشراكة رابح – رابح'' .

وأشار شاستانت في كلمة خلال تدشين سفارة منظمة بلدان شرق الكرايبي بالرباط ، إلى ''أن المبادرات التضامنية المغربية وقت الكوارث الطبيعية ودعم المملكة للتنمية المستدامة في منطقة الكاريبي، وموقف دول هذه المنطقة المؤيد لوحدة المغرب الترابية، ساهم في تعزيز الروابط بين مختلف الأطراف''. ومن هذا المنطلق ، يضيف شاستانت ، ''قرر رؤساء حكومات دول المنظمة فتح تمثيلية دبلوماسية مشتركة بالرباط''.

وتعتبر منظمة بلدان شرق الكاريبي، التي تأسست في 18 يونيو 1981 من قبل سبع دول شرق الكاريبي، منظمة حكومية تهدف للتنسيق والاندماج الاقتصادي، وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكامة الجيدة في البلدان المستقلة وغير المستقلة في شرق الكاريبي.

وفي 3 يونيو 2015، أصبح المغرب أول بلد إفريقي معتمد لدى منظمة بلدان شرق الكاريبي.