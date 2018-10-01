 الوزير الأول لسانت لوسي يجدد التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الكوكايين بمدينة فاس | مجتمع

توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الكوكايين بمدينة فاس

توقيف صيدلي و موظف داخل مستشفى بالداخلة متورطان في قضية مرتبطة بالتزوير والإجهاض | مجتمع

توقيف صيدلي و موظف داخل مستشفى بالداخلة متورطان في قضية مرتبطة بالتزوير والإجهاض

الوزير الأول لسانت لوسي يجدد التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك

الوزير الأول لسانت لوسي يجدد التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب

المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا في مؤشر دافوس للتنافسية العالمية | اقتصاد

المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا في مؤشر دافوس للتنافسية العالمية

خطير.. إيقاف ثلاثيني اختطف طفلة عمرها سنتان بمراكش وهذه التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

خطير.. إيقاف ثلاثيني اختطف طفلة عمرها سنتان بمراكش وهذه التفاصيل الصادمة

أهم إجراءات قانون المالية المصادق عليه بالمجلس الحكومي | بوليتيك

أهم إجراءات قانون المالية المصادق عليه بالمجلس الحكومي

مراكش : إيداع المراهقين السبعة سجن الوداية على خلفية هتك عرض طفل قاصر بآيت أورير | حوادث و حقوق

مراكش : إيداع المراهقين السبعة سجن الوداية على خلفية هتك عرض طفل قاصر بآيت أورير

المغرب يخفض الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 30 في المائة ابتداءً من فاتح نونبر | اقتصاد

المغرب يخفض الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 30 في المائة ابتداءً من فاتح نونبر

أمن مراكش يوقف سارق خطير إستهدف سائحة أجنبية بساحة جامع الفنا | حوادث و حقوق

أمن مراكش يوقف سارق خطير إستهدف سائحة أجنبية بساحة جامع الفنا

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

الوزير الأول لسانت لوسي يجدد التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 00:54 الوزير الأول لسانت لوسي يجدد التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك
الوزير الأول لسانت لوسي يجدد التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب
جدد الوزير الأول ووزير المالية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل والشؤون الخارجية والمرفق العام لسانت لوسي ألان شاستانت ، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب .

شوف تيفي:

جدد الوزير الأول ووزير المالية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل والشؤون الخارجية والمرفق العام لسانت لوسي ألان شاستانت ، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب .

وقال شاستانت ، في تصريح للصحافة على هامش تدشين سفارة منظمة بلدان شرق الكرايبي بالرباط ، يوم الخميس : '' إننا ندعم وسنواصل دعم الوحدة الترابية للمغرب '' .

كما شدد الوزير الأول، على أن ''هذا القرار نابع من عمق العلاقات بين المغرب وبلدان الكرايبي ، اللذين تجمعهما قيم مشتركة وشراكة رابح – رابح'' .

وأشار شاستانت في كلمة خلال تدشين سفارة منظمة بلدان شرق الكرايبي بالرباط ، إلى ''أن المبادرات التضامنية المغربية وقت الكوارث الطبيعية ودعم المملكة للتنمية المستدامة في منطقة الكاريبي، وموقف دول هذه المنطقة المؤيد لوحدة المغرب الترابية، ساهم في تعزيز الروابط بين مختلف الأطراف''. ومن هذا المنطلق ، يضيف شاستانت ، ''قرر رؤساء حكومات دول المنظمة فتح تمثيلية دبلوماسية مشتركة بالرباط''.

وتعتبر منظمة بلدان شرق الكاريبي، التي تأسست في 18 يونيو 1981 من قبل سبع دول شرق الكاريبي، منظمة حكومية تهدف للتنسيق والاندماج الاقتصادي، وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكامة الجيدة في البلدان المستقلة وغير المستقلة في شرق الكاريبي.
وفي 3 يونيو 2015، أصبح المغرب أول بلد إفريقي معتمد لدى منظمة بلدان شرق الكاريبي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الوزير الأول سانت لوسي التأكيد دعم بلاد الوحدة الترابية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أهم إجراءات قانون المالية المصادق عليه بالمجلس الحكومي | بوليتيك

أهم إجراءات قانون المالية المصادق عليه بالمجلس الحكومي

أحمد أوعياش: الخطاب الملكي يعتبر خارطة طريق لتعزيز المكاسب التي تحققت في الميدان الفلاحي | بوليتيك

أحمد أوعياش: الخطاب الملكي يعتبر خارطة طريق لتعزيز المكاسب التي تحققت في الميدان الفلاحي

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة يوم غد بمسجد الكتبية بمراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة يوم غد بمسجد الكتبية بمراكش

الفريق الاستقلالي : إننا حريصون في ممارستنا السياسية على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها الجامعة | بوليتيك

الفريق الاستقلالي : إننا حريصون في ممارستنا السياسية على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها الجامعة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخلفي..خصصنا 17 المليار ديال الدرهم لدعم السكر و الغاز و الدقيق بعيدا عن المحروقات | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

الخلفي..خصصنا 17 المليار ديال الدرهم لدعم السكر و الغاز و الدقيق بعيدا عن المحروقات

الخلفي:استفزازات البوليساريو في المنطقة الواقعة شرق الجدار محاولة يائسة مآلها الفشل إزاء تراكم إنجازات المغرب | خارج البلاطو

الخلفي:استفزازات البوليساريو في المنطقة الواقعة شرق الجدار ''محاولة يائسة'' مآلها الفشل إزاء تراكم إنجازات المغرب

بالفيديو..الدارالبيضاء تتنفس تحت الماء بعد أولى التساقطات المطرية | خارج البلاطو

بالفيديو..الدارالبيضاء تتنفس تحت الماء بعد أولى التساقطات المطرية

بالفيديو..حكومة العثماني تستعد لخوصصة مقاولات عمومية واللائحة في طريقها إلى البرلمان | شوف الصحافة

بالفيديو..حكومة العثماني تستعد لخوصصة مقاولات عمومية واللائحة في طريقها إلى البرلمان

﻿

آخر المستجدات

توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الكوكايين بمدينة فاس | مجتمع
منذ 31 دقيقة

توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الكوكايين بمدينة فاس

توقيف صيدلي و موظف داخل مستشفى بالداخلة متورطان في قضية مرتبطة بالتزوير والإجهاض | مجتمع

توقيف صيدلي و موظف داخل مستشفى بالداخلة متورطان في قضية مرتبطة بالتزوير والإجهاض

الوزير الأول لسانت لوسي يجدد التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك

الوزير الأول لسانت لوسي يجدد التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب

المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا في مؤشر دافوس للتنافسية العالمية | اقتصاد

المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا في مؤشر دافوس للتنافسية العالمية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.