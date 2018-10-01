خطير.. إيقاف ثلاثيني اختطف طفلة عمرها سنتان بمراكش وهذه التفاصيل الصادمة ﻿

كشفت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي''، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت أورير أوقفت زوال يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري، شخصا في الثلاثينيات من عمره، متلبسا باختطاف طفلة لم يتجاوز عمرها السنتين من

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

كشفت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي''، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت أورير أوقفت زوال يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري، شخصا في الثلاثينيات من عمره، متلبسا باختطاف طفلة لم يتجاوز عمرها السنتين من حافلة للنقل العمومي بمدينة آيت أورير إقليم الحوز.

وذكرت نفس المصادر، أن الصراخ و البكاء المتواصل و المتزايد للطفلة في الحافلة العمومية، دفع عددا من المواطنين للاشتباه في أمره، قبل أن يربط أحدهم الاتصال بعناصر الدرك الملكي، و التي حلت على الفور وأخضعت الظنين للتحريات الأولية، وتبين فيما بعد أنه قام بعملية اختطاف للطفلة من باب أغمات بمدينة مراكش.

وأفادت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي اقتادت الموقوف لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية و الاستماع إليه في محضر رسمي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، إلى حين عرضه على أنظار العدالة.