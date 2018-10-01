 مراكش : إيداع المراهقين السبعة سجن الوداية على خلفية هتك عرض طفل قاصر بآيت أورير ﻿
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مراكش : إيداع المراهقين السبعة سجن الوداية على خلفية هتك عرض طفل قاصر بآيت أورير | حوادث و حقوق

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مراكش : إيداع المراهقين السبعة سجن الوداية على خلفية هتك عرض طفل قاصر بآيت أورير

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 00:05 مراكش : إيداع المراهقين السبعة سجن الوداية على خلفية هتك عرض طفل قاصر بآيت أورير | حوادث و حقوق
مراكش : إيداع المراهقين السبعة سجن الوداية على خلفية هتك عرض طفل قاصر بآيت أورير
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري إيداع المراهقين السبعة المتورطين في هتك عرض طفل لم يتجاوز عمره 9 سنوات ببلدية آيت أورير ضواحي مراكش، سجن

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري إيداع المراهقين السبعة المتورطين في هتك عرض طفل لم يتجاوز عمره 9 سنوات ببلدية آيت أورير ضواحي مراكش، سجن الوداية في انتظار إخضاعهم للتحقيق على خلفية القضية.

وحسب مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي''، فقد أحالت الضابطة القضائية لمركز الدرك الملكي بآيت أورير صباح نفس اليوم، الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق بعد التحقيق الأولي معهم بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأوضحت ذات المصادر، أن التحقيق لازال جاريا مع شاب قاصر آخر يبلغ من العمر 11 سنة، كان ضمن المراهقين لحظة هتك عرض الطفل بدوار الشمس بجماعة ايت فاسكا بإقليم الحوز.

وسبق لعناصر الدرك الملكي بآيت أورير، أن إعتقلت 7 مراهقين بعد شكاية توصلت بها من طرف والدة الطفل الضحية و التي تتهمهم فيها بممارسة الجنس الجماعي على ابنها.

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الوسوم: شوف تيفي المغرب مراكش آيت أورير جنايات مراكش إيداع المراهقين 7 سجن الوداية هتك عرض طفل

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