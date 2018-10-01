المغرب يخفض الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 30 في المائة ابتداءً من فاتح نونبر ﻿

أعلنت الحكومة المغربية أنها ستخفض الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 30 في المائة اعتبارا من الأول من نونبر، من 135 في المائة، متراجعة بذلك عن إعلان سابق بإلغاء الرسوم تماما.

شوف تيفي

أعلنت الحكومة المغربية أنها ستخفض الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 30 في المائة اعتبارا من الأول من نونبر، من 135 في المائة، متراجعة بذلك عن إعلان سابق بإلغاء الرسوم تماما.

وقالت الحكومة في بيان يومه الخميس، إن الرسوم ستساهم في الإبقاء على سعر استيراد القمح اللين عند 260 درهما للقنطار.

وكانت وزارة الفلاحة أعلنت في الأول من أكتوبر، أن المغرب سيلغي تلك الرسوم لضمان انتظام الإمدادات وتفادي ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ومساعدة المزارعين على وضع خطط أفضل للمخزونات، كما كشفت الوزارة أيضا عن بطء وتيرة جمع المحصول المحلي حتى أكتوبر.

كما أعلنت الحكومة، عن فرض رسوم جمركية بواقع 135 في المائة في ماي، في أعقاب إنتاج غير معتاد من الحبوب هذا العام بلغ 10.3 مليون طن، من بينها 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 مليون طن من القمح الصلد، و2.92 مليون طن من الشعير.

وقدر مصدرو القمح الفرنسيون أن المغرب يحتاج إلى استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح اللين في موسم 2018-2019.

وقالت وزارة الفلاحة، إنه في الأول من أكتوبر، كانت احتياطيات القمح في المغرب تغطي احتياجات المطاحن المحلية لمدة 4.3 شهر.

وإمدادات القمح مهمة لاستقرار المغرب، حيث يعد الخبز والسميد من السلع الأساسية لسكانه البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.