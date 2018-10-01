أمن مراكش يوقف سارق خطير إستهدف سائحة أجنبية بساحة جامع الفنا ﻿

أوقفت مصالح الأمن التابعة لولاية أمن مراكش، ليلة الخميس 18 أكتوبر الجاري صاحب السوابق العدلية في مجال السرقة المقرونة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، بعد سرقتة هاتف سائحة أجنبية بساحة جامع الفنا

شوف تيفي : زكرياء بن عيبلو

أوقفت مصالح الأمن التابعة لولاية أمن مراكش، ليلة الخميس 18 أكتوبر الجاري صاحب السوابق العدلية في مجال السرقة المقرونة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، بعد سرقتة هاتف سائحة أجنبية بساحة جامع الفنا بمراكش.

وحسب مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي''، فقد تم إيقاف المعني بالأمر، في حالة تلبس بمحاولة السرقة بعد شكاية تقدمت بها السائحة الأجنيية لعناصر الدائرة الأمنية الخامسة بساحة جامع الفنا، حيث تم رصده في وقت قياسي وإعتقاله بعد عرضه على الضحية التي أكدت أن أوصاف الموقوف وهو نفسه من سبق وعرضها للسرقة بالعنف.

هذا وتمت إحالة المعني بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة.