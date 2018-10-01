 عاجل..تفاصيل خطيرة حول إطلاق الرصاص لإيقاف شخص يحمل رأس مسن بعد ذبحه..وهاكيفاش لقاو الجثة بالمحمدية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمن مراكش يوقف سارق خطير إستهدف سائحة أجنبية بساحة جامع الفنا | حوادث و حقوق

أمن مراكش يوقف سارق خطير إستهدف سائحة أجنبية بساحة جامع الفنا

أحمد أوعياش: الخطاب الملكي يعتبر خارطة طريق لتعزيز المكاسب التي تحققت في الميدان الفلاحي | بوليتيك

أحمد أوعياش: الخطاب الملكي يعتبر خارطة طريق لتعزيز المكاسب التي تحققت في الميدان الفلاحي

عاجل..تفاصيل خطيرة حول إطلاق الرصاص لإيقاف شخص يحمل رأس مسن بعد ذبحه..وهاكيفاش لقاو الجثة بالمحمدية | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل خطيرة حول إطلاق الرصاص لإيقاف شخص يحمل رأس مسن بعد ذبحه..وهاكيفاش لقاو الجثة

رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف شخص مشتبه بتورطه في قضية قتل عمد بضواحي مدينة المحمدية | مجتمع

رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف شخص مشتبه بتورطه في قضية قتل عمد بضواحي مدينة المحمدية

عاجل.. هاذ شي خطير: شخص ذبح مسن وقطع ليه راسو بالمحمدية وبدا كيدور بيه في الشارع | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي خطير: شخص ذبح مسن وقطع ليه راسو بالمحمدية وبدا كيدور بيه في الشارع

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة يوم غد بمسجد الكتبية بمراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة يوم غد بمسجد الكتبية بمراكش

الفريق الاستقلالي : إننا حريصون في ممارستنا السياسية على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها الجامعة | بوليتيك

الفريق الاستقلالي : إننا حريصون في ممارستنا السياسية على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها

خطير جدا...الرعاة الرحل يهاجمون منطقة إداوسكا بتارودانت ويحتجزون عددا من المواطنين ويعرضونهم لشتى أنواع التعذيب ويوثقون عملياتهم عبر أشرطة فيديو | مجتمع

خطير جدا...الرعاة الرحل يهاجمون منطقة ''إداوسكا'' بتارودانت ويحتجزون عددا من المواطنين ويعرضونهم

جد خطير..تلميذ شرمل صاحبو أمام مؤسسة تعليمية بالقنيطرة | حوادث و حقوق

جد خطير..تلميذ شرمل صاحبو أمام مؤسسة تعليمية بالقنيطرة

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

عاجل..تفاصيل خطيرة حول إطلاق الرصاص لإيقاف شخص يحمل رأس مسن بعد ذبحه..وهاكيفاش لقاو الجثة بالمحمدية

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 23:20 عاجل..تفاصيل خطيرة حول إطلاق الرصاص لإيقاف شخص يحمل رأس مسن بعد ذبحه..وهاكيفاش لقاو الجثة بالمحمدية | حوادث و حقوق
عاجل..تفاصيل خطيرة حول إطلاق الرصاص لإيقاف شخص يحمل رأس مسن بعد ذبحه..وهاكيفاش لقاو الجثة بالمحمدية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الخميس، على جثة خمسيني بالطريق السيار بالمحمدية، وذلك بعد سقوطه ضحية لشخص، أقدم على ذبحه قبل أن يعمد إلى التجول بدوار الشريف

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الخميس، على جثة خمسيني بالطريق السيار بالمحمدية، وذلك بعد سقوطه ضحية لشخص، أقدم على ذبحه قبل أن يعمد إلى التجول بدوار الشريف وهو يحمل رأسه.

وأكد ذات المصدر أن الجثة التي تم العثور عليها بعد اقتياد المتورط في هذا الفعل الإجرامي إلى مكان الجريمة تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله.

وعلاقة بالجريمة فقد أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن شرطي يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، اضطر مساء يوم الخميس، لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة موظفي الشرطة والمواطنين لتهديدات خطيرة بواسطة سيف من الحجم الكبير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن عناصر الشرطة تدخلت لتوقيف المعني بالأمر الذي تم التبليغ عنه من طرف مجموعة من المواطنين، بعد الاشتباه في تورطه في قضية قتل عمد بضواحي مدينة المحمدية، حيث ثم توقيفه ومعاينة أعضاء من جثة تم التمثيل بها، بينما لازالت المعاينات متواصلة لتحديد مسرح الجريمة المفترض، وتشخيص هوية الضحية، والكشف عن خلفيات ارتكاب هذه الجريمة .

وأضاف المصدر أنه تم اخضاع المشتبه فيه، الذي تم توقيفه في حالة غير طبيعية، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المشتبه فيه المحمدية النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أمن مراكش يوقف سارق خطير إستهدف سائحة أجنبية بساحة جامع الفنا | حوادث و حقوق

أمن مراكش يوقف سارق خطير إستهدف سائحة أجنبية بساحة جامع الفنا

عاجل.. هاذ شي خطير: شخص ذبح مسن وقطع ليه راسو بالمحمدية وبدا كيدور بيه في الشارع | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي خطير: شخص ذبح مسن وقطع ليه راسو بالمحمدية وبدا كيدور بيه في الشارع

جد خطير..تلميذ شرمل صاحبو أمام مؤسسة تعليمية بالقنيطرة | حوادث و حقوق

جد خطير..تلميذ شرمل صاحبو أمام مؤسسة تعليمية بالقنيطرة

عاجل و بالصــور..اندلاع حريق مهول بأحد المنازل بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل و بالصــور..اندلاع حريق مهول بأحد المنازل بالدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..حكومة العثماني تستعد لخوصصة مقاولات عمومية واللائحة في طريقها إلى البرلمان | شوف الصحافة
منذ 14 دقيقة

بالفيديو..حكومة العثماني تستعد لخوصصة مقاولات عمومية واللائحة في طريقها إلى البرلمان

حريق مهول يندلع في منزل بالبيضاء بسبب شاحن كهربائي | خارج البلاطو

حريق مهول يندلع في منزل بالبيضاء بسبب شاحن كهربائي

شهادة مؤثرة لصديق رئيس القطار شهيد حادث بوقنادل لحظة تشييع جثمانه | خارج البلاطو

شهادة مؤثرة لصديق رئيس القطار شهيد حادث بوقنادل لحظة تشييع جثمانه

لخليع يواسي أبناء رئيس القطار شهيد حادث بوقنادل في جنازة مهيبة بالقنيطرة | خارج البلاطو

لخليع يواسي أبناء رئيس القطار شهيد حادث بوقنادل في جنازة مهيبة بالقنيطرة

﻿

آخر المستجدات

أمن مراكش يوقف سارق خطير إستهدف سائحة أجنبية بساحة جامع الفنا | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

أمن مراكش يوقف سارق خطير إستهدف سائحة أجنبية بساحة جامع الفنا

أحمد أوعياش: الخطاب الملكي يعتبر خارطة طريق لتعزيز المكاسب التي تحققت في الميدان الفلاحي | بوليتيك

أحمد أوعياش: الخطاب الملكي يعتبر خارطة طريق لتعزيز المكاسب التي تحققت في الميدان الفلاحي

عاجل..تفاصيل خطيرة حول إطلاق الرصاص لإيقاف شخص يحمل رأس مسن بعد ذبحه..وهاكيفاش لقاو الجثة بالمحمدية | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل خطيرة حول إطلاق الرصاص لإيقاف شخص يحمل رأس مسن بعد ذبحه..وهاكيفاش لقاو الجثة

رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف شخص مشتبه بتورطه في قضية قتل عمد بضواحي مدينة المحمدية | مجتمع

رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف شخص مشتبه بتورطه في قضية قتل عمد بضواحي مدينة المحمدية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.