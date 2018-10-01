عاجل..تفاصيل خطيرة حول إطلاق الرصاص لإيقاف شخص يحمل رأس مسن بعد ذبحه..وهاكيفاش لقاو الجثة بالمحمدية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الخميس، على جثة خمسيني بالطريق السيار بالمحمدية، وذلك بعد سقوطه ضحية لشخص، أقدم على ذبحه قبل أن يعمد إلى التجول بدوار الشريف

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الخميس، على جثة خمسيني بالطريق السيار بالمحمدية، وذلك بعد سقوطه ضحية لشخص، أقدم على ذبحه قبل أن يعمد إلى التجول بدوار الشريف وهو يحمل رأسه.

وأكد ذات المصدر أن الجثة التي تم العثور عليها بعد اقتياد المتورط في هذا الفعل الإجرامي إلى مكان الجريمة تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله.

وعلاقة بالجريمة فقد أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن شرطي يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، اضطر مساء يوم الخميس، لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة موظفي الشرطة والمواطنين لتهديدات خطيرة بواسطة سيف من الحجم الكبير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن عناصر الشرطة تدخلت لتوقيف المعني بالأمر الذي تم التبليغ عنه من طرف مجموعة من المواطنين، بعد الاشتباه في تورطه في قضية قتل عمد بضواحي مدينة المحمدية، حيث ثم توقيفه ومعاينة أعضاء من جثة تم التمثيل بها، بينما لازالت المعاينات متواصلة لتحديد مسرح الجريمة المفترض، وتشخيص هوية الضحية، والكشف عن خلفيات ارتكاب هذه الجريمة .

وأضاف المصدر أنه تم اخضاع المشتبه فيه، الذي تم توقيفه في حالة غير طبيعية، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية .