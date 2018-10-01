رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف شخص مشتبه بتورطه في قضية قتل عمد بضواحي مدينة المحمدية ﻿

اضطر شرطي يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة موظفي الشرطة والمواطنين لتهديدات

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اضطر شرطي يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة موظفي الشرطة والمواطنين لتهديدات خطيرة بواسطة سيف من الحجم الكبير.

و تدخلت عناصر الشرطة يوم الخميس، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، لتوقيف المعني بالأمر الذي تم التبليغ عنه من طرف مجموعة من المواطنين، بعد الاشتباه بتورطه في قضية قتل عمد بضواحي مدينة المحمدية، حيث ثم توقيفه ومعاينة أعضاء من جثة تم التمثيل بها.

وأوضح المصدر أن المعاينات لازالت متواصلة لتحديد مسرح الجريمة المفترض، وتشخيص هوية الضحية، والكشف عن خلفيات ارتكاب هذه الجريمة .

كما أشار ذات المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه به، الذي تم توقيفه في حالة غير طبيعية، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية ..





