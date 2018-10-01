الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة يوم غد بمسجد الكتبية بمراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن الملك محمد السادس وصل في هذه الأثناء من ليلة يومه الخميس إلى مدينة مراكش.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن الملك محمد السادس وصل في هذه الأثناء من ليلة يومه الخميس إلى مدينة مراكش.

وأوضح ذات المصدر، أن الملك محمد السادس سيؤدي صلاة الجمعة يوم غد بمسجد الكتبية بمراكش.

وسيقوم الملك بالموازاة مع ذلك بزيارة لجماعة مولاي إبراهيم ، وذلك من أجل تدشين مركز صحي متعدد التخصصات، كما سيقوم بزيارة لمدينة تحناوت بإقليم الحوز .

وتشهد مدينة مراكش استعدادات متواصلة لهذه الزيارة الملكية المرتقبة، كما تعمل السلطات على قدم وساق من أجل إتمام وإنجاز المشاريع التي ستعرف تدشينات ملكية خلال هذه الزيارة المهمة بالنسبة لهذه المناطق السياحية ولساكنة مدينة مراكش.