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الفريق الاستقلالي : إننا حريصون في ممارستنا السياسية على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها الجامعة

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 20:33 الفريق الاستقلالي : إننا حريصون في ممارستنا السياسية على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها الجامعة | بوليتيك
الفريق الاستقلالي : إننا حريصون في ممارستنا السياسية على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها الجامعة
أوضح الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن ماراج ببعض وسائل الإعلام عن تصريحات نور الدين مضيان ومسه بثوات ومقدسات المملكة، سوى افتراءات واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.

شوف تيفي

أوضح الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن ماراج ببعض وسائل الإعلام عن تصريحات نور الدين مضيان ومسه بثوات ومقدسات المملكة، سوى افتراءات واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.

وجاء في ''بيان'' توصلت ''شوف تيفي '' بنسخة منه، ''إننا في الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حريصون في ممارساتنا السياسية، على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها الجامعة، ومؤسساتها التي تحظى بالتوقير والاحترام الكامل والمطلق والتاريخي، وأن إدراج المقال المذكور، نقلا عن مصدر غريب لجملة من الافتراءات يعتبر شرودا واضحا عن الحقيقة، واتهاما باطلا لا أساس له من الصحة، ومخالفا لمواقف الفريق الاستقلالي، ورئيسه الواضحة والمعلنة، والمتشبعة بمبادئ وقيم حزب الاستقلال''.

وأضاف ذات البيان بالقول أن ''المواقف التي عبر عنها رئيس وأعضاء الفريق الاستقلالي الحاضرين في اجتماعه الأسبوعي، المسجل بمناسبة مناقشته لنقطة ترشيح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين، معلنة سابقا، وتدخل في إطار تدافع سياسي عادي بين أحزاب سياسية وفاعلين سياسيين''.

وزاد ذات البيان أن ''الفريق الاستقلالي مدرك تماما لعدد من المحاولات البئيسة والممنهجة، والتي تعمل تحت غطاء ''مصادر مطلعة''، في محاولة لزرع الفتنة داخل حزب الاستقلال، والتشويش على عمله الجاد والدؤوب في الترافع عن القضايا العادلة للأمة''.

 

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