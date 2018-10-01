خطير جدا...الرعاة الرحل يهاجمون منطقة ''إداوسكا'' بتارودانت ويحتجزون عددا من المواطنين ويعرضونهم لشتى أنواع التعذيب ويوثقون عملياتهم عبر أشرطة فيديو ﻿

عاشت ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لقبيلة ''إداوسكا'' التابعة لقيادة ''أيت عبد الله'' إقليم تارودانت يوما أسود بعد أن أقدم عدد من الرعاة الرحل المسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي على الهجوم على

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عاشت ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لقبيلة ''إداوسكا'' التابعة لقيادة ''أيت عبد الله'' إقليم تارودانت يوما أسود بعد أن أقدم عدد من الرعاة الرحل المسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي على الهجوم على ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، بواسطة مواشيهم قبل أن يقوموا باحتجاز واختطاف عدد من الأشخاص معرضين إياهم للتعنيف والتعذيب وموثقين عملياتهم الإجرامية بواسطة أشرطة فيديو أطلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لترهيب كل من سولت له نفسه الوقوف في وجههم.

وذكرﺕ مصادر ''شوف تيفي''، أن الساكنة تفاجأت بجحافل هائلة من الماعز والإبل تجتاح أراضيهم الزراعية محدثة خرابا هائلا في محاصيلهم الزراعية من أشجار الأركان واللوز، ما دفع بهم إلى الخروج من منازلهم لصدهم عن ما يقترفوه من أعمال تخريبية في ممتلكاتهم.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن خروج الساكنة حول المنطقة لمواجهات عنيفة بين الطرفين استعملت فيها الحجارة والعصي والأسلحة البيضاء، لتتطور الأمور وتتحول إلى منحى جد خطير وغير مسبوق بعدما أقدم الرعاة الرحل على احتجاز مجموعة من السكان وتعريضهم للتعذيب والتنكيل بهم عن طريق الرفس والضرب، قبل أن يجرى اقتيادهم كرهائن وتوثيق ذلك بهواتفهم النقالة عبر أشرطة فيديو تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهرهم وهم يقومون بتعذيب الأشخاص المحتجزين في رسالة منهم لترهيب كل من سولت له نفسه الوقوف في وجههم.

وخلفت هذه المواجهات إصابة عدد كبير من الأشخاص إصابة بعضهم جد بليغة.

وأضافت ذات المصادر، أنه لحدود كتابة هذه الأسطر مازالت ساكنة هذه المنطقة تعيش الويلات جراء اعتداءات هؤلاء ''الغزاة'' وتطالب من السلطات المحلية والإقليمية التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم التي أصبحت على كف عفريت اسمه ''الرحل'' الذين تجاوزوا كل الحدود والقوانين واستباحوا كرامة وشرف الساكنة المحلية.

ومن جانبه استنكر الفاعل الجمعوي والناشط الحقوقي ''م.ن'' لهذا الاعتداء الشنيع واصفا إياه بالعملية الإجرامية المكتملة الأركان والتي تستوجب المحاسبة وتنزيل أقصى العقوبات على المتورطين في هذه الاحتجازات، وطلب من السلطات الإقليمية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات التي تطال ساكنة جبال أدرار من طرف الرعاة الرحل الذين مازالوا يواصلون إسالة الدماء ونسف ممتلكات المواطنين في خرق سافر لكل القوانين المتعلقة بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الغابوية.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة التفاعل الجاد والصارم مع من وصفهم بالغزاة وعدم التساهل معهم مؤكدا أن تعاطي السلطات مع الرعاة الرحل مازالت تطبعه الليونة والتساهل وعدم اتخاذ أي تدابير زجرية في حقهم بالرغم مما يقترفونه في حق الساكنة من أمور يندى لها الجبين.

وزاد المتحدث قائلا: ''السلطات تعطي الحق أكثر للرعاة الرحل على حساب السكان المحليين. يمكنك أن تجدهم يرعون في ملكك الخاص، وإذا دافعْتَ عن حقك تتم معاقبتك، في حين أن الرعاة الرحل لا أحد يحاسبهم''.

وحذر ''م.ن'' من مغبة التأخر في إيجاد حل لمشكل الرعي الجائر، قائلا: ''إن غياب تدخل السلطات، حول المنطقة اليوم لبؤرة احتقان كبيرة دفعت الساكنة ثمنها، وأدى هذا إلى إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والنظام العام وزيادة حدة التوتر بهذه المناطق المتضررة من ظاهرة الرعاة الرحل''.

وتأتي هذه المواجهات بعد أشهر قليلة على مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.18.77 المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها وتهيئتها.

وينص مشروع قانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، في الجملة الأولى من المادة 3 منه على أنّ رعي القطعان والترحال الرعوي ''يجب أن يُمارَس في إطار احترام حق ملكية الغير''.