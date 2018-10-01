الدعارة التي يسافر لأجلها الخليجيون إلى مراكش..جنس جماعي..شواذ..قاصرات.(تفاصيل صادمة) ﻿

''دعارة الخليجيين بمراكش'' عالم آخر يوجد في حي راقٍ بمراكش لا يدخله أي كان ، حي أنشئ بفكرة من أحد رجال الأعمال المعروفين بأباطرة استغلال القاصرات، جعل منه منطقة هادئة ووكرا للدعارة وضعه رهن إشارة

شوف تيفي

''دعارة الخليجيين بمراكش'' عالم آخر يوجد في حي راقٍ بمراكش لا يدخله أي كان ، حي أنشئ بفكرة من أحد رجال الأعمال المعروفين بأباطرة استغلال القاصرات، جعل منه منطقة هادئة ووكرا للدعارة وضعه رهن إشارة الأثرياء ومحجا للخليجيين ورجال المال والأعمال والمسؤولين الباحثين عن ممارسة الجنس بمختلف أنواعها، ودفع مبالغ مالية خيالية.

السؤال الذي يؤرق الكثيرين.. أي دعارة تلك التي يسافر لأجلها الخليجيون إلى مراكش..؟ يبقى الجواب عند عشاق الليل ومن يجول ويصول في شوارع وأزقة وفيلات مدينة مراكش وجوانبها عشرات المرات كل ليلة وأشياء أخرى...، وهو ما دفع ''شوف تيفي '' للوقوف على حقائق جد صادمة عن إمبراطور جلب الخليجيين لممارسة الجنس بالمغرب ، وممتهني الدعارة بمراكش التي يحج إليها الآلاف من داخل المغرب وخارجه.

خدمات جنسية مختلفة الأنواع

وحسب مصادنا فبحي معروف بمراكش ، تقدم للسياح الذين يكثرون التوافد على فيلاتها خدمات جنسية مختلفة الأنواع والأشكال كلما أتيحت لهم الفرصة لذلك، حيث الخمر والشيشة و الدعارة والجنس الجماعي، وأوكار للدعارة والوساطة في الفساد والقوادة.

ملاهي ليلية استثنائية تلك التي انتشرت وسط عدد من الشوارع والأحياء السكنية بالحي الأوروبي وخارجه، ومقاهي الشيشة التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الصباح رغم القوانين الولائية التي تحدد أوقات الإغلاق كما هو الشأن بالنسبة لبعض الملاهي المعروفة بممر النخيل، التي تبقى هي الأخرى حتى أوقات متأخرة في تحدٍ واضح وسافر للقوانين و استقواءً بسياسيين معروفين .

دعارة محمية بشقق تعود لملكية أشخاص معروفين

والمثير أن هناك شققا مفروشة تعود لملكية أشخاص معروفين مخصصة لتنظيم الليالي الحمراء وتوفير الظروف الملائمة لدعارة راقية ومقننة ومحمية، قد تصل بدفع الزبناء إلى تأدية تكاليف شقق باسم فتياتهن حتى لا تكون المسؤولية القانونية لصاحب الشقة في تحايل كبيرعلی القانون ولكن المال يسهل ما صعب بتلك الأحياء .

وحسب المعلومات الصادمة التي نتوفر عليها، ففور ولوج السائح للشقة وأدائه لواجبات الكراء، تبتدئ العروض التي يقدمها السماسرة و التي تختلف حسب الأثمنة و المنتوجات المعروضة، وقد يستفيد السائح إن كان ''خليجيا'' من عروض الشواذ والمتحولين جنسيا إذا كانت له ميولات جنسية شاذة... كما يفضل البعض منهم مروره قبالة القلاع المحصنة المحروسة برجالات الأمن الخاص حيث تباع مغربيات قادهن الحظ إلى ترويج بضاعتهن بالتقسيط ومرافقتهن لأماكن إقامتهن...

ووفق مصادرنا ومعلومات دقيقة، يعمل مجموعة من الأشخاص على شكل شبكات للدعارة بمراكش ينسقون فيما بينهم من أجل توفير جميع الخدمات الجنسية لشخصيات خليجية تقطع آلاف الكيلومترات لمعانقة الدفء الأنثوي المغربي، وللسياح النازلين في الفيلات التي يكترونها بعين المكان، ليجد الخليجي نفسه داخل إقامة فاخرة، يتم جلب متطالباته في رمشة عين بشكل سحري، ما يجعل عددا كبيرا من هؤلاء لا يخرج من مقر إقامته إلا ساعات قليلة قبل موعد الطائرة التي ستقله إلى بلده، على أمل العودة مرة أخرى .

أباطرة الدعارة والاستغلال الجنسي بممر النخيل

وتبقى ممارسة الدعارة في ممر النخيل وتنظيمها حصرية على أباطرة الدعارة والذين يراكمون الثروة بالملايير، والويل لمن فكر يوما في امتلاك شقة أو فيلا بإحدى الإقامات الخاصة هناك ، سيضطر هؤلاء الأباطرة للتحول إلى دعاة الفضيلة ومحاربة الفساد ، ويستعملون هواتفهم النقالة للتخلص من الفساد بأحيائهم عبر رجال الأمن بدعوى خدش الحياء العام وإعداد وكر للدعارة..

ويدور الحديث في أوساط مدينة مراكش عن واحد يعتبر من أباطرة الدعارة في استغلال القاصرات في سوق الجنس و استغلالهن بممر النخيل الذي يعمل في الوساطة و تهريب الفتيات إلى الخليج لأجل استغلالهن في الدعارة، وقد جعله ذلك من الأثرياء، إذ أصبح يملك في ظرف وجيز شققا وفيلات لا تعد ولا تحصى في أماكن متفرقة وسيارات فارهة وأرصدة مالية مهمة، بالإضافة لعدد كبير من السيارت الفاخرة وعشرات السيارات المخصصة للكراء لفائدة الزبائن الخليجيين بالخصوص.

ويروج إمبراطور في الدعارة الجنسية يملك ملاهي ليلية بشارع المنارة على أنه محمي من طرف جهات عليا في البلاد و أن نافذين مغاربة يأتون عنده، وأنه يتبجح بأن رجال الأمن والقضاء كلهم في جيبه و يشتغلون معه من أجل حمايته و نزلائه، والأكثر من هذا أنه يرسل لمجموعة من المسؤولين منهم أشخاص إعلاميون مبالغ مالية شهرية مهمة ورحلات سياحية منها للديار المقدسة.