الزخات المطرية القليلة تفضح ضعف البنية التحتية بمدينة أحفير ﻿

فضحت الأمطار القليلة التي هطلت مؤخرا بمدينة أحفير ضعف البنية التحتية التي رصد لها ما يناهز 10 مليار سنتيم.

شوف تيفي

فضحت الأمطار القليلة التي هطلت مؤخرا بمدينة أحفير ضعف البنية التحتية التي رصد لها ما يناهز 10 مليار سنتيم.

وأوضح مصدر لـ"شوف تيفي" أن الأمطار القليلة التي هطلت في اليومين الماضيين، كشفت سوء الأشغال التي انتهت منها الشركة المكلفة بمشروع تطهير السائل بمدينة أحفير ، أحد أهم مفاصل المدينة الرابطة بين وجدة والسعيدية وبركان، والذي رصد له مبلغ مالي يقدر بـ 94.6 مليون درهم.

كما كشف ذات المصدر أن "من بين الآليات التي استعملتها الشركة المكلفة بتطهيرالسائل، وفق إحدى الصور، سلم خشبي ينم عن بدائية الآليات المستعملة ويوضح اختلاسا للأموال المرصودة للمشروع، ويفسر الفضيحة التي كشفت عنها الأمطار القليلة التي تساقطت مؤخرا وعرت المدينة بكاملها وخاصة شارعها الرئيسي "شارع محمد الخامس".

جدير بالذكر أن مشروع تطهير السائل بمدينة أحفير يدخل في إطار برنامج تأهيل المناطق الحدودية، وقد بلغت أشغال تهيئة شارع محمد الخامس بالمدينة ، تكلفة إجمالية 9.6 مليون درهم.