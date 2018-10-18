 الزخات المطرية القليلة تفضح ضعف البنية التحتية بمدينة أحفير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة يوم غد بمسجد الكتبية بمراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة يوم غد بمسجد الكتبية بمراكش

الفريق الاستقلالي : إننا حريصون في ممارستنا السياسية على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها الجامعة | بوليتيك

الفريق الاستقلالي : إننا حريصون في ممارستنا السياسية على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها

خطير جدا...الرعاة الرحل يهاجمون منطقة إداوسكا بتارودانت ويحتجزون عددا من المواطنين ويعرضونهم لشتى أنواع التعذيب ويوثقون عملياتهم عبر أشرطة فيديو | مجتمع

خطير جدا...الرعاة الرحل يهاجمون منطقة ''إداوسكا'' بتارودانت ويحتجزون عددا من المواطنين ويعرضونهم

جد خطير..تلميذ شرمل صاحبو أمام مؤسسة تعليمية بالقنيطرة | حوادث و حقوق

جد خطير..تلميذ شرمل صاحبو أمام مؤسسة تعليمية بالقنيطرة

الدعارة التي يسافر لأجلها الخليجيون إلى مراكش..جنس جماعي..شواذ..قاصرات.(تفاصيل صادمة) | مجتمع

الدعارة التي يسافر لأجلها الخليجيون إلى مراكش..جنس جماعي..شواذ..قاصرات.(تفاصيل صادمة)

الزخات المطرية القليلة تفضح ضعف البنية التحتية بمدينة أحفير | مجتمع

الزخات المطرية القليلة تفضح ضعف البنية التحتية بمدينة أحفير

بعد مصرع الكفيف المعطل..الحكومة ترصد 150 مليون درهم لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة | بوليتيك

بعد مصرع الكفيف المعطل..الحكومة ترصد 150 مليون درهم لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

البحرية الملكية تقدم المساعدة لقارب في وضعية صعبة كان يقل 54 مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل السعيدية | مجتمع

البحرية الملكية تقدم المساعدة لقارب في وضعية صعبة كان يقل 54 مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل

إيقاف سيدتين اختطفتا طفلة بمدينة تمارة | مجتمع

إيقاف سيدتين اختطفتا طفلة بمدينة تمارة

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

الزخات المطرية القليلة تفضح ضعف البنية التحتية بمدينة أحفير

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 19:43 الزخات المطرية القليلة تفضح ضعف البنية التحتية بمدينة أحفير | مجتمع
الزخات المطرية القليلة تفضح ضعف البنية التحتية بمدينة أحفير
فضحت الأمطار القليلة التي هطلت مؤخرا بمدينة أحفير ضعف البنية التحتية التي رصد لها ما يناهز 10 مليار سنتيم.

 شوف تيفي

 

فضحت الأمطار القليلة التي هطلت مؤخرا بمدينة أحفير ضعف البنية التحتية التي رصد لها ما يناهز 10 مليار سنتيم.

وأوضح مصدر لـ"شوف تيفي" أن الأمطار القليلة التي هطلت في اليومين الماضيين، كشفت سوء الأشغال التي انتهت منها الشركة المكلفة بمشروع تطهير السائل بمدينة أحفير ، أحد أهم مفاصل المدينة الرابطة بين وجدة والسعيدية وبركان، والذي رصد له مبلغ مالي يقدر بـ 94.6 مليون درهم.

كما كشف ذات المصدر أن "من بين الآليات التي استعملتها الشركة المكلفة بتطهيرالسائل، وفق إحدى الصور، سلم خشبي ينم عن بدائية الآليات المستعملة ويوضح اختلاسا للأموال المرصودة للمشروع، ويفسر الفضيحة التي كشفت عنها الأمطار القليلة التي تساقطت مؤخرا وعرت المدينة بكاملها وخاصة شارعها الرئيسي "شارع محمد الخامس".

جدير بالذكر أن مشروع تطهير السائل بمدينة أحفير يدخل في إطار برنامج تأهيل المناطق الحدودية، وقد بلغت أشغال تهيئة شارع محمد الخامس بالمدينة ، تكلفة إجمالية 9.6 مليون درهم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الزخات المطر ضعف البنية التحتية مدينة أحفير الحدود الجزائر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير جدا...الرعاة الرحل يهاجمون منطقة إداوسكا بتارودانت ويحتجزون عددا من المواطنين ويعرضونهم لشتى أنواع التعذيب ويوثقون عملياتهم عبر أشرطة فيديو | مجتمع

خطير جدا...الرعاة الرحل يهاجمون منطقة ''إداوسكا'' بتارودانت ويحتجزون عددا من المواطنين ويعرضونهم لشتى أنواع التعذيب ويوثقون عملياتهم عبر أشرطة فيديو

الدعارة التي يسافر لأجلها الخليجيون إلى مراكش..جنس جماعي..شواذ..قاصرات.(تفاصيل صادمة) | مجتمع

الدعارة التي يسافر لأجلها الخليجيون إلى مراكش..جنس جماعي..شواذ..قاصرات.(تفاصيل صادمة)

البحرية الملكية تقدم المساعدة لقارب في وضعية صعبة كان يقل 54 مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل السعيدية | مجتمع

البحرية الملكية تقدم المساعدة لقارب في وضعية صعبة كان يقل 54 مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل السعيدية

إيقاف سيدتين اختطفتا طفلة بمدينة تمارة | مجتمع

إيقاف سيدتين اختطفتا طفلة بمدينة تمارة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شهادة مؤثرة لصديق رئيس القطار شهيد حادث بوقنادل لحظة تشييع جثمانه | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

شهادة مؤثرة لصديق رئيس القطار شهيد حادث بوقنادل لحظة تشييع جثمانه

لخليع يواسي أبناء رئيس القطار شهيد حادث بوقنادل في جنازة مهيبة بالقنيطرة | خارج البلاطو

لخليع يواسي أبناء رئيس القطار شهيد حادث بوقنادل في جنازة مهيبة بالقنيطرة

فيديو نادر..شوفو متابعة الملك الراحل محمد الخامس لمباراة الوداد بـ دونور | قنوات أخرى

فيديو نادر..شوفو متابعة الملك الراحل محمد الخامس لمباراة الوداد بـ ''دونور''

فضيحة و بالفيديو..أولى التساقطات المطرية تغرق مدينة أحفير | قنوات أخرى

فضيحة و بالفيديو..أولى التساقطات المطرية تغرق مدينة أحفير

﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة يوم غد بمسجد الكتبية بمراكش | بوليتيك
منذ 2 ساعات

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة يوم غد بمسجد الكتبية بمراكش

الفريق الاستقلالي : إننا حريصون في ممارستنا السياسية على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها الجامعة | بوليتيك

الفريق الاستقلالي : إننا حريصون في ممارستنا السياسية على النأي بعيدا عن مقدسات الأمة وثوابتها

خطير جدا...الرعاة الرحل يهاجمون منطقة إداوسكا بتارودانت ويحتجزون عددا من المواطنين ويعرضونهم لشتى أنواع التعذيب ويوثقون عملياتهم عبر أشرطة فيديو | مجتمع

خطير جدا...الرعاة الرحل يهاجمون منطقة ''إداوسكا'' بتارودانت ويحتجزون عددا من المواطنين ويعرضونهم

جد خطير..تلميذ شرمل صاحبو أمام مؤسسة تعليمية بالقنيطرة | حوادث و حقوق

جد خطير..تلميذ شرمل صاحبو أمام مؤسسة تعليمية بالقنيطرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.