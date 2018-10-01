بعد مصرع الكفيف المعطل..الحكومة ترصد 150 مليون درهم لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ﻿

أعلنت الحكومة عن تنظيم مباراة وطنية موحدة لحاملي الإجازات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لأجرأة نسبة 7% المنصوص عليها قانونيا، وذلك ضمن مقتضيات قانون المالية المصادق عليه اليوم.

شوف تيفي م.ض

أعلنت الحكومة عن تنظيم مباراة وطنية موحدة لحاملي الإجازات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لأجرأة نسبة 7% المنصوص عليها قانونيا، وذلك ضمن مقتضيات قانون المالية المصادق عليه اليوم.

وأضاف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية ، عقدت بعد انتهاء المجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني، أن الإجراء الثاني سيهم أشخاصا من ذوي الإعاقة، غير الحاملين للشهادات، سيتم تمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدتهم، إذ تم رصد 150مليون درهم لهذين الإجرائين.

وتأتي هذه الإجراءات الحكومية المتخذة، أياما بعد مصرع الكفيف المعطل "صابر الحلوي"، إثر سقوطه من سطح عمارة وزارة بسيمة الحقاوي، بعد اعتصام دام لأيام، مطالبين بالتشغيل المباشر، قبل أن يتدخل وفد مشترك يمثل الحكومة والبرلمان والسلطات المحلية، لفتح حوار مع تنسيقية المعتصمين، تم التوصل لحل يقضي بإجراء مباراة مباشرة خاصة بالمعطلين من ذوي الاحتياجات الخاصة.