إيقاف سيدتين اختطفتا طفلة بمدينة تمارة ﻿

تمكنت عناصر الضابطة القضائية بمدينة تمارة من توقيف سيدتين متورطتين في عملية اختطاف طفلة ،القضية التي ينوب فيها المحامي عزيز رويبح عن الأم الضحية عرفت تعاطفا كبيرا من لدن ساكنة تمارة ورجال الأمن

شوف تيفي:جمال العظام

تمكنت عناصر الضابطة القضائية بمدينة تمارة من توقيف سيدتين متورطتين في عملية اختطاف طفلة ،القضية التي ينوب فيها المحامي عزيز رويبح عن الأم الضحية عرفت تعاطفا كبيرا من لدن ساكنة تمارة ورجال الأمن الذين تمكنوا من فك لغز اختطاف الطفلة .



وتعود أحداث القضية حسب رواية إحدى السيدتين، أنهما لم يختطفا الطفلة بل أخذاها برغبة من أمها لظروفها المادية العسيرة منذ حوالي شهر، وأنهما وعداها بتقديم العون لها. لكن رواية الأم غير ذلك تماما إذ تؤكد أن طفلتها الصغيرة اختطفت منها من طرف هاتين السيدتين الللتين تم إيقافهما يوم الأربعاء الماضي وتمت إحالتهما في حالة اعتقال على وكيل الملك الذي أجل الجلسة للاسبوع المقبل.

وحسب ذات المصادر لشوف تيفي فإن القضية عرفت تعاطفا كبيرا مع الأم الفقيرة والتي تعاني فقرا و هشاشة و قسوة و عزلة ، حيث تجاوبت النيابة العامة بنجاعة وفعالية مع استغاثة الأم و حركت الأجهزة الأمنية المختصة للوصول إلى الطفلة في ظرف قياسي و توقيف المسئولة عن عملية اختفاء الطفلة و السيدة التي تسلمتها..

يذكر أن أولى جلسات المحاكمة عقدت اليوم الخميس بالمحكمة الابتدائية بتمارة ، وتم تأجيلها وتحديد جلسة علنية لمناقشة حيثيات القضية.