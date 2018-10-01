المصادقة بالإجماع على ميزانية جماعة الهرهورة توحد الأغلبية والمعارضة ﻿

صادق المجلس الجماعي لمدينة الهرهورة اليوم الخميس 18 اكتوبر2018 على الميزانية السنوية بإجماع الحاضرين أغلبية ومعارضة.

شوف تيفي: جمال العظام

صادق المجلس الجماعي لمدينة الهرهورة اليوم الخميس 18 اكتوبر2018 على الميزانية السنوية بإجماع الحاضرين أغلبية ومعارضة.



وما ميز هذه الجلسة التي عقدت بمقر جماعة الهرهورة، هو التوافق الذي حصل بين الأغلبية المسيرة والمكونة من حزب الاستقلال والمعارضة والتي ينتمي أعضاؤها لحزبي الأحرار والعدالة والتنمية، هذه الخطوة التي نجح القيادي الاستقلالي محمد فوزي بنعلال في إنجاحها تفاديا لأي مفاجآت حيث مرت الجلسة في ظروف عادية، ليصادق الحاضرون على مشروع الميزانية بعد إدخال بعض التعديلات البسيطة على بعض بنوده.