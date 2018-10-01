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نقابة تستنكر تصرفات الإدارة غير القانونية واللاأخلاقية و استهتارها بشؤون الموظفين

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 18:38 نقابة تستنكر تصرفات الإدارة غير القانونية واللاأخلاقية و استهتارها بشؤون الموظفين | مجتمع
نقابة تستنكر تصرفات الإدارة غير القانونية واللاأخلاقية و استهتارها بشؤون الموظفين
سجلت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة ''بكل أسف'' عدم استجابة الوزارة لـبرمجة لقاء حواري مع الوزير، للانكباب على معالجة مشكل إلحاق موظفي مديرية الاقتصاد الرقمي بوكالة التنمية الرقمية

شوف تيفي:

سجلت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة ''بكل أسف'' عدم استجابة الوزارة لـبرمجة لقاء حواري مع الوزير، للانكباب على معالجة مشكل إلحاق موظفي مديرية الاقتصاد الرقمي بوكالة التنمية الرقمية ومناقشة المعوقات التي تحول دون تطبيق المادتين 19 و 20 من القانون رقم 16.61 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، النابعة من الجامعة وعدم إعطائها ما تستحقه من عناية وتقدير.

كما استنكرت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، ''تصرفات الإدارة غير القانونية واللاأخلاقية و استهتارها بشؤون هذه الفئة من الموظفين والعمل على الضغط عليهم بشتى الطرق من إجل إرضاخهم للواقع المرير''.

وطالبت الجامعة من الإدارة وفق ذات البلاغ، ''تنفيذ مقتضيات المادتين 19 و 20 من القانون رقم 61.16 والتي من خلالهما يتم إلحاق موظفي مديرية الاقتصاد الرقمي داخل وكالة التنمية الرقمية مع ضمان كافة الحقوق والمكتسبات التي كانوا يتوفرون عليها في إطاراتهم الأصلية.

وسجل بلاغ الجامعة ''إقرارها بأن عدم إلحاق موظفي مديرية الاقتصاد الرقمي داخل الآجال القانوني المنصوص عليه في المادة 19 هو خطؤها ولا يمكن للموظفين أن يتحملوا أوزاره وتبعاته''.

كما طالبت بـ''العمل على مواءمة القانون الأساسي للوكالة مع مقتضيات القانون رقم 61.16، واعتماد الشهادات المحصل عليها و سنوات الأقدمية في عملية إلحاق موظفي مديرية الاقتصاد الرقمي بوكالة التنمية الرقمية''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب نقابة استنكار تصرفات الإدارة القانونية اللاأخلاقية استهتار الموظفين

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