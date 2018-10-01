بالفيديو والصور.. ''شيخة'' تشتهر بالولايات المتحدة الأمريكية بعد رقصها ''الشعبي المغربي'' ﻿

أثارت شابة مغاربية اهتمام الصحافة الأمريكية في الآونة الأخيرة، بعد تناقل العشرات من الفيديوهات والصور الخاصة بها خلال تدريبها للأمريكيات الرقص على ''الشعبي المغربي''، أو خلال إحيائها لمجموعة من

''شوف تيفي''

أثارت شابة مغاربية اهتمام الصحافة الأمريكية في الآونة الأخيرة، بعد تناقل العشرات من الفيديوهات والصور الخاصة بها خلال تدريبها للأمريكيات الرقص على ''الشعبي المغربي''، أو خلال إحيائها لمجموعة من الحفلات.

وحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الأمر يتعلق بـ ''إسراء وردة'' من أصول جزائرية، اختارت العمل كمدربة للرقص ''الشعبي المغربي''، وقد أكدت على أن الثقافة الشعبية المغربية والجزائرية ألهمتاها وجعلتاها تعشق الرقص الذي أثار إعجاب الأمريكيين.

ونشرت ''إسراء وردة'' عبر حسابها بالفيسبوك العديد من الفيديوهات والصور التي تظهر بها وهي ترتدي القفطان المغربي، سواء خلال إحيائها لحفلات أو خلال تدريبها لنساء أمريكيات بإحدى الصالات الرياضية، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون وخاصة من المغرب والجزائر، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها وبالطريقة التي ترقص بها.